Diputación y sindicatos se concentran en repulsa por el crimen machista de Fuentes de Cesna

La Diputación de Granada ha manifestado su condena a la violencia machista tras el asesinato de una mujer en Fuentes de Cesna, pedanía de Algarinejo, este pasado martes. El presidente de la Diputación, José Entrena, y diputados de todos los grupos políticos, acompañados de trabajadores, representantes sindicales y representantes del Consejo Provincial de Igualdad entre Hombres y Mujeres han manifestado su rechazo a “este terrorismo que es la violencia de género”, en palabras de Entrena.

En el minuto de silencio, que se ha celebrado en la entrada del edificio de la institución provincial, a las 10.30 horas, han participado también el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López, y alcaldes de la provincia.

Por otro lado, UGT y CCOO también han mostrado su repulsa por el último crimen machista, el segundo de este año 2022, que se produjo en Fuentes de Cesna. Delegados y delegadas de CCOO y UGT se han concentrado junto al edificio sindical de Granada. La secretaria de Igualdad de UGT Granada, Elisenda Sánchez, ha trasladado su pésame a la familia de la víctima y ha manifestado la total repulsa del sindicato ante este asesinato y ante cualquier violencia ejercida contra las mujeres. Ha afirmado que es "la mayor lacra y desigualdad que sufren las mujeres" y ha hecho un llamamiento a los poderes públicos para que "no escatimen ningún tipo de medidas para poder erradicar la violencia ejercida contra las mujeres".

Asimismo, la representante de UGT Granada ha señalado que es la hora de poner encima de la mesa las necesidades reales de prevención y protección de las mujeres ante la violencia machista, y ha abogado por "revisar el modelo educativo que tenemos con una materia más, para poder educar en igualdad", porque a su juicio, "es la única manera" de que se pueda avanzar y que llegue "un momento en que la violencia machista deje de existir".

Por su parte, la secretaria de la Mujer de CCOO Granada ha condenado el último crimen machista, y primero de este año. El sindicato ha trasladado sus condolencias a familiares y amigos de esta nueva víctima mortal, Mónica, y ha manifestado su más absoluta repulsa ante este nuevo crimen en Granada, al tiempo que ha reafirmado su "compromiso contra las violencias machistas, en otro día trágico para la provincia".

Desde CCOO Granada han lamentado este nuevo crimen. La responsable de Mujer del sindicato considera necesario "actuar desde la sensibilización, la visibilización, la educación y la pedagogía desde edades muy tempranas, con políticas públicas que favorezcan una sociedad más igualitaria donde se erradique el machismo de raíz, así como conductas patriarcales cuyas consecuencias más graves llegan incluso a asesinatos, como el ocurrido ayer". Desde CCOO han mostrado su "más absoluta repulsa frente al terrorismo machista" y ha reclamado "una protección real y efectiva contra las violencias que sufren las mujeres y que, en su expresión más cruel, acaban con sus vidas".

"Hay que exigir tolerancia cero ante la violencia de género”, ha denunciado Castarnado, ya que aún "queda mucho camino por recorrer para acabar con esta lacra" y, para ello, es necesaria "la unión de toda la sociedad frente a la violencia estructural" que sufren las mujeres "por el mero hecho de serlo". En su opinión, "no caben medias tintas ni anuncios que después no se cumplan. Para acabar con la violencia machista necesitamos el compromiso de todas y de todos. No es de recibo que las mujeres sigan siendo asesinadas y que solo se sucedan muestras de condolencia. Hay que actuar ya y parar esta situación".

CSIF Granada también ha mostrado su repulsa por el asesinato machista de Algarinejo con una concentración en la puerta de su sede para guardar un minuto de silencio. La responsable de Igualdad de CSIF Granada, Ascensión Serrano, ha querido trasladar su solidaridad con la familia y amigos de la víctima, y ha recalcado, además, “la necesidad de reforzar la prevención y detección de casos para así ayudar a las mujeres y cerrar los espacios de impunidad que aún existen”.

Como otra de las vías para reforzar la lucha contra la violencia de género, CSIF ha solicitado la recuperación de la unidad y el consenso político frente a los mensajes que cuestionan o minusvaloran la gravedad de este asunto. La Central Sindical también exige reactivar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de manera urgente y redoblar los esfuerzos de las administraciones públicas para acabar con este problema social.

Entre las medidas que propone el sindicato figuran la creación de la figura del delegado o delegada sindical especializada en Igualdad y Violencia de Género y el desarrollo efectivo de protocolos de movilidad laboral para las víctimas. Serrano ha subrayado que existe "un vacío en el ámbito laboral en la lucha contra esta lacra social” y, por ello, ha llamado a “crear esta figura sindical en todos los centros de trabajos, tanto en el ámbito público como en la empresa privada, para que las mujeres víctimas de violencia de género tengan una persona en la que apoyarse en su puesto de trabajo”.

Desde el pasado mes de noviembre y en su firme lucha contra la violencia de género, CSIF Granada, al igual que el resto de sedes del sindicato en España, se ha convertido en 'Punto Violeta' contra la violencia machista, una iniciativa que pretende poner cerco al maltratador y acercarse a las mujeres víctimas facilitándoles información, colaboración y asesoramiento.