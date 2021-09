Diputación formará en transformación digital a mujeres emprendedoras en entornos rurales

La Diputación de Granada, a través del área de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica, ofrecerá el curso de formación “Transformación Digital para Mujeres Emprendedoras en Entornos Rurales”, que se impartirá en formato online del 22 de septiembre al 26 de octubre.

Esta formación está dirigida a mujeres empresarias o que deseen emprender, que residan en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes y necesiten adquirir conocimientos en herramientas digitales.

Los cambios que la “nueva era de la tecnología” está provocando en la economía mundial, unidos a los efectos de la pandemia ocasionada por la Covid-19, muestran actualmente un escenario “muy diferente” para las empresas, incluso al de las dos primeras décadas del siglo XXI, según ha comentado la diputada de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica, Mercedes Garzón, en la presentación de esta formación.

La diputada ha asegurado que la delegación de Igualdad de la Diputación de Granada es “plenamente consciente” de que la digitalización ha ganado terreno a las comunicaciones tradicionales. Además, ha destacado que en el ámbito empresarial se asocia con la transformación de los negocios, entendida como la mejora o evolución de las funciones empresariales, operaciones comerciales, modelos de gestión de clientes y procesos de comunicación, aprovechando las nuevas tecnologías.

“Sabemos que es difícil enfrentarse a las nuevas fórmulas de gestión y buscamos que nadie se quede atrás. Por esta razón, queremos ofrecer todo nuestro apoyo a las emprendedoras, que con su trabajo colaboran al desarrollo de la provincia, siendo el motor que mueve nuestra economía”, ha agradecido Garzón.

Así, está previsto que el curso de formación en transformación digital para mujeres emprendedoras en zonas rurales de comienzo el próximo 22 de septiembre y termine a finales del mes de octubre, el día 26. La formación correrá a cargo de la consultora y docente de marketing estratégico y de contenidos Anabel Rodríguez, profesora de Inbound Marketing y eCommerce, entre otros, conocedora del entorno rural y activa en talleres para el empoderamiento de la mujer y con perspectiva de género.

Contenidos del curso

Los principales sectores a trabajar serán la agricultura, la hostelería, las mujeres autónomas, los pequeños comercios y los alojamientos rurales. Estos temas se impartirán a lo largo de 56 horas, que estarán divididas en jornadas de dos horas de duración durante un total de 28 días lectivos. Para participar, será necesario rellenar una solicitud y asegurarse de contar con un ordenador y conexión a Internet.

Los materiales de este ciclo enseñarán a las mujeres emprendedoras participantes la importancia de tener presencia online y de manejar las redes sociales tanto para promocionar su negocio, como para llevar ventas a través de las redes sociales y gestionar su reputación. También aprenderán a usar herramientas de Google como Calendario, Maps, Drive, Meet o Docs para una mejor dirección y gestión de sus empresas, así como otras destinadas a mensajería (WhatsApp, Telegram), a gestión de tareas (Trello, Slack), o a compartir o enviar archivos pesados (Dropbox, WeTransfer, Google Drive).

No obstante, el groso de esta formación girará en torno a las redes sociales para negocios, con el objetivo de que al finalizar la formación cada una de ellas tenga claro cuál elegir según el tipo de negocio que tenga entre manos. Además, aprenderán a manejar Canva, un software de diseño gratuito, y Wix, una herramienta de desarrollo web también gratuita, fácil e intuitiva, de manera que no tener conocimientos de diseño o de programación no suponga un obstáculo para la comunicación de sus empresas.