Diputación concluye la primera ronda de la vacunación en las residencias con más del 90 por ciento

La Diputación de Granada ha dado por concluida la primera ronda de la vacunación contra el coronavirus de usuarios y trabajadores de las residencias de mayores La Milagrosa, en Armilla, en el cinturón metropolitano, y Rodríguez Penalva, en Huéscar, en el norte de la provincia.

Fuentes de la Diputación consultadas por Europa Press han detallado que 69 de los 72 usuarios de La Milagrosa, el 96 por ciento del total, han recibido la vacuna, al igual que más del 90 por ciento de sus trabajadores.

En la Rodríguez Penalva, han sido vacunados 93 de 95 usuarios, un 98 por ciento, el mismo porcentaje en trabajadores. Entre los no vacunados, hay casos de personas que prefirieron no recibir la inmunización, y de mayores que no han podido ser inyectados por haber sufrido algún tipo de episodio cardiaco reciente.

Entre este martes y el próximo 11 de enero, continuará la campaña de vacunación en los centros psicopedagógico y ocupacional Reina Sofía, entre Armilla y Ogíjares, mientras que aún no está cerrada la planificación para su desarrollo en los servicios no asistenciales de la Diputación.

Este lunes, la diputada provincial de Centros Sociales, Adela Álvarez, ha visitado la Rodríguez Penalva, gestionada por la Diputación de Granada, para asistir a la jornada de vacunación del personal que atiende a los usuarios del centro.