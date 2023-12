La Diputación asegura que los clubes de rugby no perderán el campo de Armilla

Padres de jugadores de rugby inclusivo han iniciado una campaña de recogida de firmas en redes bajo el epígrafe ‘Salvar el campo de rugby de Armilla’. De momento, casi dos mil personas han apoyado una causa que pretende lograr que este espacio de la Ciudad Deportiva de Armilla, que está tutelada por la Diputación de Granada, siga siendo destinado a la práctica del deporte oval y, especialmente, al inclusivo.

Según estos padres, este campo, inaugurado en septiembre de 1995 en colaboración con la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Rugby, puede dejar de usarse para este deporte tras la importante reforma que se va a realizar por los actuales mandatarios de la Diputación. De hecho, ha estado abandonado durante años por los anteriores dirigentes y ahora temen que no se dedique al rugby, que fue para lo que se construyó en su día.

Sin embargo, el actual diputado del área de Deportes, Eric Escobedo, asegura que se ha visto sorprendido por esta recogida de firmas y por los “rumores infundados” de que el rugby se va a quedar sin espacio en la Ciudad Deportiva de Armilla o que se va a ceder al Granada CF para que juegue su equipo femenino o los filiales.

Escobedo ha declarado a este periódico “desconocer de dónde ha salido la información de que el rugby se va a quedar si campo. Yo he estado hablando con representantes de la federación y de los clubes y les he dejado clara la postura de la Diputación con respecto al campo de la Ciudad Deportiva. No entiendo a qué viene esa recogida de firmas, que me comentan que ha sido una iniciativa de los padres de los jugadores”.

Según explica el diputado, “se va a hacer un nuevo campo de césped, con una inversión de 450.000 euros en el mismo, y un millón en total en la adecuación de gradas, nuevos vestuarios, etc., porque el anterior estaba totalmente destruido. La instalación se pondrá a disposición de las reservas que haya, sean de fútbol, de rugby o cualquier otra actividad. El campo tiene unas horas de uso a la semana, en torno a 30 y 40, y son unas instalaciones deportivas que se cederán a quienes lo soliciten. Si lo solicitan los de rugby, pues se les cederá, al igual que si lo solicitan otros. Y cuando haya algún campeonato o evento deportivo que se vaya a organizar allí, sea del deporte que sea, se utilizará sin ningún problema”.

Eric Escobedo quiere tranquilizar a los usuarios del campo de rugby y asegura que ya trasladó a los representantes de los clubes y de la Federación Andaluza de Rugby que “los que están realizando la recogida de firmas no se han enterado muy bien del tema y están totalmente equivocados”.

“El Granada CF tiene su ciudad deportiva”, afirma. “No obstante, si puede que se juegue algún partido en fin de semana, porque viene un Granada CF-Barcelona femenino y nos puede interesar, pero como si viene un partido de rugby inclusivo. Para eso está la Ciudad Deportiva, para acoger eventos importantes. Pero el campo va a ser para uso de todo tipo de eventos, incluido el rugby”.

Además, aclara el diputado que “los equipos de rugby pueden entrenar en el campo de césped artificial, pero cuando se juegue competición lo harán en césped natural porque es lo más adecuado. Y ahí va a estar disponible esta instalación, para rugby y para todos los eventos y deportes que se puedan practicar ahí”.