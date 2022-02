Diputación acoge el sorteo de la Copa de Andalucía Infantil y Cadete de Fútbol 2022

La Diputación de Granada ha acogido este viernes el sorteo de la Copa de Andalucía de selecciones provinciales Infantil y Cadete de Fútbol 2022, un encuentro que enfrentará, del 25 al 28 de febrero, a las ocho selecciones de la comunidad autónoma de las dos categorías en la provincia de Granada. Cerca de 300 jugadores se darán cita en las cuatro sedes del campeonato -Íllora, Armilla, Salobreña y Granada- para disputar una de las copas de referencia en España en lo que a fútbol formativo se refiere.

El diputado de Deportes, Manuel Guirado, ha sido el encargado de extraer las dos primeras bolas del sorteo en un acto en el que han estado presentes el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano, el vicepresidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol y presidente de la Federación Granadina, José Manuel Molina, el director de las competiciones de la red, Pedro González, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, el alcalde de Íllora, Antonio José Salazar, y el edil de Deportes de Armilla, Francisco Tomás Rejón.

Serán, en total, veintiséis partidos los que se jugarán en los campos de fútbol de las cuatro sedes en un torneo que, desde el principio, “ha sido una apuesta de la Diputación de Granada por el impacto económico, por encima de los 300.000 euros, que supone para la provincia”, tal y como ha declarado el diputado de Deportes, Manolo Guirado, quien ha añadido que la competición sirve, además, de “escaparate para estos deportistas, ya que ojeadores de equipos españoles y también del resto de Europa van a pasar por los cuatro municipios en los que se va a desarrollar el campeonato para fijarse en las habilidades, las destrezas y el talento de los futbolistas”.

El resultado del sorteo deja un primer grupo que aglutina a las selecciones provinciales de Almería, Huelva, Jaén y Cádiz, y un segundo grupo donde se encuentran las selecciones de Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba. “Podemos intuir que hay un ‘grupo de la muerte’, pero en estos campeonatos hay ganas en todos los partidos, todos vienen con la máxima ilusión y todos los chavales quieren dar lo máximo”, ha señalado Pablo Lozano, quien se ha referido a los valores deportivos y al impulso económico que representan este tipo de competiciones, que traen a la provincia a cerca de 300 jugadores y sus familias durante cuatro días.

La Copa de Andalucía comenzará el 25 de febrero con los siguientes emparejamientos: en el Grupo A, Cádiz vs. Almería y Huelva vs. Jaén, y en el Grupo B, Córdoba vs. Málaga y Granada vs. Sevilla. La segunda jornada comprenderá los encuentros Jaén-Cádiz y Almería -Huelva, en el Grupo A, y Sevilla-Córdoba y Málaga-Granada, en el Grupo B. Por último, en la tercera jornada se disputarán los partidos Almería-Jaén y Cádiz-Huelva, en el primer grupo, y Málaga-Sevilla y Córdoba-Granada, en el segundo. La final tendrá lugar el Día de Andalucía en el campo de fútbol Miguel Prieto de Granada capital.

El acto ha concluido con la entrega de camisetas de la Selección Andaluza por parte de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) a los representantes institucionales, como muestra de su agradecimiento por una colaboración “sin la cuales sería difícil hacer este tipo de campeonatos”, tal y como ha señalado José Manuel Molina.