10 alimentos que se pueden comer caducados, según la OCU

La mayoría de alimentos se deterioran con el paso del tiempo, pierden sabor, color, olor, se endurecen… Pero muchos lo hacen sin que esto suponga un peligro para el consumidor. Además, hay que tener en cuenta la diferencia entre fecha de caducidad o de consumo preferente y te decimos 10 productos que, mientras no estén abiertos, puedes consumir después de su fecha.

Los alimentos pueden tener fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. La diferencia es muy clara: si se consumen después de su fecha, los primeros pueden poner en riesgo nuestra salud mientras que los segundos no son peligrosos.

Hay alimentos que se pueden consumir incluso aunque estén pasados de fecha: eso sucede con yogures, pan de molde, bollos y galletas, patatas fritas y frutos secos, pastas, arroces y legumbres, embutidos y quesos curados, sopas y salsas de sobre, envases de tomate frito, refrescos y bebidas alcohólicas.

En general, no hay problema por consumir cualquiera de estos 10 alimentos con fecha de consumo preferente días o semanas después siempre que no estén abiertos, no presenten signos de estar deteriorados.

Sí puede ocurrir que hayan perdido algo de aroma o sabor, que su textura se modifique o cambie algo el color.

Según la OCU, en cualquier caso, para evitar que el alimento siga deteriorándose, conviene consumirlo cuanto antes.

Alimentos no perecederos

Por otro lado, hay alimentos que no llevan ni fecha de caducidad ni fecha de consumo preferente, como las bebidas alcohólicas con una graduación superior a un 10% del volumen; vinagre, sal, azúcar, chicles... Eso no quita que se estropeen al cabo del tiempo -de hecho algunas bebidas alcohólicas sí se estropean, y aunque no sea un riesgo para la salud, afecta a la calidad del producto-.