Diego Martínez: “Víctor Díaz está descartado, Gonalons y Quini no”

Diego Martínez volvió a la sala de prensa del Granada e hizo un repaso de cómo está el equipo antes de medirse a Osasuna. El técnico vigués descarto a Víctor Díaz para el partido, pero mantiene la puerta abierta para Gonalons y Quini. Además, volvió a incidir en que la adaptación será clave.

Cambios ante el Barcelona: “La gestión del partido había casos que íbamos a hacer cambios si o si. No solo por la densidad de competición. Los partidos de Eibar y Cultural tuvieron una exigencia máxima y nos condicionaban los partidos de Barcelona y Osasuna. Hemos intentado gestionarlo de la mejor manera posible”.

Análisis del rival: “Osasuna es un equipo con un potencial similar al nuestro. Un estilo definido que consigue hacer muy buenos partidos. Va a ser un choque de mucha intensidad, van a meter ritmo. Osasuna ha utilizado últimamente tres jugadores por dentro, pero saben jugar de otras maneras. El año pasado fue uno de los equipos más competitivos de LaLiga, a pesar de su posición esperamos un partido muy competido. Lo más importante es que nosotros estemos a nuestra mejor versión”.

Lesionados: “Víctor está descartado por unas molestias musculares, Gonalons y Quini todavía no. Me encantaría saber cómo están pero hasta mañana no lo sabremos. Es difícil configurar al equipo así. Tampoco sé exactamente cómo está Luis Milla, parece que se está recuperando bien, toquemos madera. El segundo día de recuperación siempre es más importante, así que ya veremos. Tenemos que ser pacientes”.

Planificación de los partidos: “Hay que priorizar mucho más. Demanda mucho por parte de los jugadores y un extra de atención. Tener que reenfocar de un partido a otro es complicado porque son partidos muy diferentes. Adaptarnos es lo que siempre hemos hecho. Pero también es algo que nos motiva y el equipo lo está dando todo. Nos vaciamos en cada entrenamiento y en cada partido. Le agradezco a toda mi plantilla ese esfuerzo que hace. Estar en esta situación en enero es un lujo para todos”.

Formación: “En los tres años que llevo como entrenador hemos jugado con todos los esquemas posibles. Además, cuando están sobre el terreno de juego hemos cambiado la formación siempre que ha hecho falta. Lo que tengo claro es que vamos a necesitar todos los sistemas y todos los perfiles de jugadores”.

Duelo de entrenadores: “Con Jagoba nos hemos enfrentado muchas veces. Es un grandísimo entrenador que ha creado un equipo muy sólido y competitivo. Los dos equipos nos conocemos muy bien desde el ascenso. Por mucho que Jagoba y yo llevemos tres años, el fútbol es de los futbolistas y son ellos los que marcan las diferencias en el campo”.

Fichajes: “Con la dirección deportiva ya hemos hablado que hay posiciones en las que numéricamente falta gente. Lo que pido es que tras el mercado estemos todos disponibles y que colectivamente podamos estar a nuestro mejor nivel”.