Diego Martínez: “Vamos incorporando a la causa a algunos menos habituales”

Diego Martínez compareció públicamente en la sala de prensa del estadio Wanda Metropolitano para analizar el choque ante el Atlético de Madrid. Estas fueron sus palabras:

Valoración y análisis: “Venir a un campo como este y ante este tipo de equipos tan fuertes es difícil y el error penaliza mucho. El partido se pone cuesta arriba, pero conseguimos reajustarnos y en la segunda parte tuvimos mucha personalidad. Fuimos a por el empate con decisión y valentía, arriesgándonos también al 2-0. Es para sentirse orgullosos de este equipo que lo intenta siempre. La acción con el paradón de Oblak nos hubiese dado un impulso importante, estábamos recuperando en campo contrario. Creo que el equipo ha hecho el partido que quería en la segunda parte, pero no pudo ser”.

Demasiadas amarillas: “Me centro en el juego, son sensaciones de dentro de los jugadores y siempre intento valorar el juego en sí”.

Cambios en el dibujo: “Lo llevamos haciendo muchas veces desde el año pasado, no solo en función del resultado sino de lo que demanda el partido. Con el gol en contra no estábamos ajustando situaciones por dentro y en la segunda parte, más allá del sistema, entre líneas tuvimos continuidad y éramos capaces de meterlos en su área, aunque con poco acierto, eso es verdad”.

Rotaciones: “Cada vez que hacemos una convocatoria o un once es para ganar el partido a partir de las sensaciones que tenemos dentro. Luego hay fatiga, acumulación de partidos y lo que no podemos es perder jugadores por el camino. Somos los que estamos, muy comprometidos, eso sí. Intentamos hacer el once que entendemos que más nos acerca a ganar”.

Aarón: “Nunca suelo dar alineaciones. Simplemente hacemos el once que entendemos más adecuado. Queríamos ver a Aarón en este contexto y así tenemos a los dos porteros preparados para lo que tenemos por delante, que es precioso”.

Pensar en la Copa: “Tenemos que alimentarnos de la ilusión y la energía positiva. Me quedo con la fuerza mental del equipo. Si el Atleti hace el 2-0, que pudo haberlo hecho, el partido se hubiese roto completamente, pero hemos estado dentro del partido los 90 minutos”.

Pelear hasta el final: “Muy orgulloso. Venir al Wanda, ante este gran equipo y dar este nivel competitivo, con nuestras cosas que mejorar y con poco acierto en los metros finales y con un Atleti mejor en la primera parte, indica fuerza mental. Estoy orgulloso de los jugadores y vamos incorporando a la causa a algunos menos habituales. Están aptos para lo que tenemos por delante”.

Debut de Gil Dias: “Todo lo que haga Gil es positivo ahora mismo. Lleva poco tiempo con nosotros y tengo que agradecerle su predisposición y ojalá cuanto antes esté a tope porque lo necesitamos. Contentos por la personalidad y la actitud”.

Es posible un buen resultado en San Mamés: “Ganas, ilusión y motivación tuvimos también en la primera parte, pero ante rivales de este nivel son muchos factores los que entran en juego. Lo que sí tengo muy claro es que el camino y el nivel competitivo, no solo de hoy, sino de toda la Liga, es lo que vamos a necesitar el miércoles y de aquí en adelante. Para eso se hace uno entrenador, para competir en los mejores estadios del mundo como este”.

Soldado, 90 minutos: “Tenemos que hacer encaje de bolillos. Yo veía que podíamos hacer el gol y Roberto estaba bien. Venía de hacer dos goles y las sensaciones eran buenas. Todos no podemos recuperarlos, porque queremos competir y ganar cada partido. Sí creo que las situaciones más complejas las hemos gestionado bien y los jugadores que más lo necesitaban han descansado”.