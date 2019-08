Diego Martínez: “Tenemos que seguir nuestro camino más allá del resultado”

Diego Martínez ha comparecido públicamente este viernes a dos días del tercer envite liguero en Cornellá ante el Espanyol. El preparador vigués, que también se ha sumado al pésame por la hija de Luis Enrique, ha querido resaltar el trabajo del grupo por encima de los resultados y se ha mostrado claro de cara al final de mercado veraniego, que tendrá lugar el próximo lunes por la noche.

Parte médico con Eteki y Quini: “Quini sí llega al domingo; Yan Eteki, no”.

Köybasi: “Viene para ayudar, sumar y para tener un hombre más para la causa. Necesitamos del máximo de todos. Veremos si viaja con el equipo de aquí a mañana”.

El Espanyol: “Los veo con una confianza tremenda y motivación a tope. Me tocó vivir esas previas y sé la fuerza que te dan. Tiene mucho mérito sacar 53 puntos y conseguir esa clasificación europea, por lo que creo que en este momento eso es una ventaja. Además, tienen un ritmo competitivo más desarrollado. No obstante, es un equipo con una plantilla amplia, que ha rotado jugadores y todos de buen nivel.” “Es un equipo fuerte por dentro, con jugadores de muy buen pie. Arriba tiene piezas con perfiles distintos, jugadores con desborde por fuera, laterales profundos un portero con gran experiencia… Si están en Europa es por una razón evidente: que son muy buen equipo”.

El once: “Intentaremos sacar el mejor equipo para este partido en concreto, no sé si cambiaré a muchos o a pocos. Pienso en cómo es el rival y en cómo estamos nosotros para hacer lo que crea más conveniente en cada partido”. “Solo se ve el once titular, pero estamos viendo que, durante los últimos 20 o 25 minutos, los jugadores que entran son determinantes para el resultado final”.

Plantilla amplia y posible entrada de Yangel Herrera: “Tanto Carlos (Fernández) como Ramos tienen opciones de entrar en el once, igual que el resto de los disponibles. A Yangel lo veo bien, es un caso particular porque justo en mitad de la preparación tuvo una lesión y su adaptación fue más lenta. De todas formas, en esta plantilla todos son importantes, es una plantilla polivalente en la que confiamos al doscientos por cien. Tenemos que hacerles sentir a ellos que todos van a ser muy importantes y que los vamos a necesitar”.

Trabajo después de perder contra el Sevilla: “La sensación es que el otro día hubo situaciones claras que no terminan en portería, pero acabé contento con el rendimiento del equipo, que fue bueno y mejoramos en nivel defensivo respecto al primer partido. Habrá momentos en los que, a pesar de hacer un partido sobresaliente, no nos dé para sumar. La confianza es el camino a seguir”.

Final de mercado: “Hemos sido muy claros con los que iban a salir y lo que necesitábamos incorporar. No podíamos hacer la planificación a principios de junio, pero hemos sido transparentes y claros y sabíamos que tenían que venir dos jugadores. Esperemos que no haya ninguna sorpresa negativa. Nuestras circunstancias son las que son, a partir de ahí, a competir, a luchar y a ser lo más ambiciosos posibles.

Resultados: “Tenemos que soportar la adversidad y tener capacidad de seguir nuestro camino independientemente del resultado. Si lo basamos todo solo al resultado, el último partido que perdimos antes del Sevilla fue el 12 de abril, en Gijón. A partir de ahí, hemos ganado doce y hemos empatado cuatro, contando el de Villarreal. Firmo esa perspectiva. Hay que darle valor a lo que está haciendo el equipo y saber que, nuestra perseverancia y nuestra tolerancia a la adversidad va a ser un factor importante. El equipo sabe lo que es y cree y está convencido en que, con lo que somos, somos buenos”.

Carlos Fernández: “Evidentemente, es delantero y esa es su posición más natural. Pero también puede compatibilizar con otros compañeros y bajar a asociarse”.

Fallecimiento hija de Luis Enrique: “Quería acabar justo con eso. Quiero mandarle nuestro más sentido pésame y toda la fuerza del mundo a Luis Enrique y a su familia. Eso sí que es lo más importante en esta vida”.