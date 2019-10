Diego Martínez: «Tenemos que seguir como hasta ahora»

Diego Martínez ha comparecido esta mañana ante los medios en la jornada previa al encuentro frente a CA Osasuna que abrirá la novena jornada en Primera División este viernes a partir de las nueve de la noche. Estas fueron sus palabras:

Cómo está el equipo: “Deseando competir. Parece que han pasado tres semanas desde el Bernabéu. Tenemos la particularidad de los internacionales que vuelven ahora y los lesionados, pero estamos deseando competir y volver a nuestro estadio, con nuestra gente y a disfrutar”.

Baja de Montoro: “Creemos en este equipo y en esta plantilla. Lo digo siempre, todos son necesarios, todos son importantes y vamos a necesitar la mejor versión de cada uno para aspirar a ganar cada partido. Cuando hablo de adversidades, esta es una de las circunstancias que tenemos que afrontar, hay jugadores que están deseando entrar en el once y se lo merecen. En ese sentido, más allá del sistema y los jugadores que entren, saldremos con el espíritu competitivo y los valores que han representado al Granada CF”.

Dos recién ascendidos en buen momento: “Osasuna es el campeón de Segunda el año pasado, un equipo que apenas ha perdido un partido, será muy difícil ganarle y nosotros pues también estamos bien, estamos fuertes, con 14 puntos que eran un sueño a principio de temporada y firmaría sacar 14 puntos cada secuencia de ocho partidos. Lo más importante es la ilusión por competir y por conseguir los siguientes tres puntos. Es un reto muy difícil ante un equipo muy complicado y tenemos que ponernos las pilas y seguir como hemos estado hasta ahora”.

Viejos conocidos: “En fútbol nos conocemos todos. Esto es un juego de futbolistas, no de entrenadores. Los dos equipos tenemos argumentos colectivos, individuales, somos intensos, no damos un balón por perdido y venimos de una Segunda División en la que hemos sabido jugar desde la intensidad, la concentración y manejando detalles. El fútbol es de los futbolistas”.

Cómo está Soldado: “Deseoso, como todos los partidos; es un tío con una actitud cojonuda. Y enchufado: pocos jugadores con 34 años se pueden ver mejor y con mejor nivel competitivo que Roberto. No ha hecho gol, pero sí ha participado en casi todos. En casi todas las acciones decisivas está por ahí. Su rendimiento está fuera de toda duda”.

Qué partido espera: “Osasuna es un equipo que se ha reforzado muy bien aparte de la base del año pasado. Fueron campeones y tienen jugadores con una trayectoria importante: Adrián López, Chimy Ávila, Brasanac, Roncaglia, Estupiñán, diferentes perfiles que potencian la idea que tenían del año pasado”.

Osasuna viene como tapado: “No tenemos etiqueta. En 9 jornada no se puede hablar de equipo revelación. Es verdad que estamos orgullosos de lo que tenemos, pero no pensamos cuánto le llevamos a unos equipos o a otros, tenemos que hacer nuestro camino. A lo mejor en Pamplona lo piensan diferente. Cada partido intentamos competir y que venga el público a Los Cármenes como ha venido estos últimos días a apoyarnos hasta el final. Pienso en aquella esquina cuando gira el autobús para entrar al Bernabéu y me acuerdo de aquella marea rojiblanca que nos animaba, eso es lo que necesitamos, esto es Primera y es muy difícil ganar un partido. Los jugadores necesitan el mayor apoyo y el mayor calor de todos y cada uno de los aficionados”.

El parón, positivo para los lesionados: “Somos 18 disponibles y toco madera para que no pase nada esta tarde. Van a entrar jugadores en convocatoria que no tendrían el alta competitiva en condiciones normales. Pero las necesidades son estas y tenemos que afrontar las adversidades y arrimar el hombro. En ese sentido, esperamos que Álex Martínez y Vadillo no tengan ningún inconveniente”.

La posición de Carlos Fernández: “Carlos es delantero, delantero. Es un jugador que se relaciona muy bien con el juego. Independientemente de que juguemos con uno o con dos puntas, siempre va a estar participando en el juego. Esta es la cuarta temporada que lo entreno y lo conozco”.

Gonalons: “Respecto a Max, es un gran jugador que va a más. Viene de un año en el que prácticamente no ha jugado. El día de Valladolid llevaba 4 meses sin jugar once contra once. Es un gran jugador, pero necesita su tiempo de adaptación. El kilometraje competitivo no lo dan los entrenamientos, eso solo lo da la competición. De todas formas, pido tiempo y confianza, creo mucho en este equipo”.

Renovación de Montoro: “Maravilloso, la esencia de este Granada son jugadores como él, jugadores que vienen desde abajo, que han transmitido unos valores más allá del buen rendimiento y por eso lo hace todavía más atractivo para todos. Me alegro mucho por él, porque se lo ha ganado y se lo ha currado. Es de esos jugadores que sostienen un proyecto a medio-largo plazo”.

Partido especial: “Todos los partidos son especiales. Lo realmente especial es entrenar a estos jugadores y poder competir mañana con una conexión tremenda con nuestro equipo y volver a nuestro estadio. Eso es lo especial y es lo que realmente importa; lo demás, anécdota. Mañana espero que Los Cármenes no solo sume para ayudar a competir al equipo, sino también para apoyar al Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Espero que vayan con la rojiblanca y con algún detalle rosa para apoyar a esta causa”.