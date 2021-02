Diego Martínez: “Soldado y Yangel van a forzar”

Diego Martínez habló con los medios de comunicación en la previa del partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. El técnico gallego destacó que lo importante es mantener la calma ante la presión y no confiarse por la renta de dos goles con la que cuentan los rojiblancos.

Crecimiento del equipo: “Es un momento único, histórico, para disfrutar. Aquí está conmigo Machís, que ejemplifica el crecimiento exponencial que ha tenido el equipo. Lo ha tenido él como jugador y el equipo. Eso, para mí como entrenador, más allá del escenario, me hace sentir orgulloso”.

Sensaciones: “Las emociones son únicas, especiales, no sólo por la magnitud del estadio y del gran equipo que tenemos enfrente por prestigio, historia, títulos… El Nápoles es un gran equipo. Pero las emociones las tenemos que canalizar en ilusión, en tener el foco en cada acción del juego. Lo vamos a necesitar y eso es lo que tenemos que tener en mente, dar nuestro mejor nivel individual y colectivo”.

Aguantar el resultado: “Queremos jugar el partido para ganar, pero también dar respuesta a lo que nos proponga el Nápoles. La idea es olvidarnos del resultado de la ida, ir a ganar el partido. Sabemos que esto es la continuación de un partido de 180 minutos”.

Opciones de clasificar: “Va a ser un partido muy muy difícil. Nos van a exigir muchísimo. Tenemos que hacer un partido prácticamente perfecto para poder pasar la eliminatoria. Debemos tener nuestra personalidad, ser lo más parecido posible a nuestra mejor versión, ser el equipo que hemos sido durante mucho tiempo para poder llegar hasta aquí”.

Estado físico: “Hasta mañana no sé exactamente las sensaciones que va a tener cada jugador. Uno se imagina y puede tener planteamientos sobre lo que puede suceder, pero últimamente ni todas las alternativas del mundo pueden dar cobertura a todas las circunstancias adversas que estamos viviendo. Los que salgan lo van a hacer bien, creencia absoluta en el equipo y sobre todo ser nosotros, tener personalidad”.

Soldado y Yangel: “Esperaremos a las últimas sensaciones. Les doy las gracias a los jugadores por recuperarse y por arriesgar, porque están arriesgando. Mañana vamos a necesitar la energía de todos, los que están dentro y los que están fuera. Que la gente en sus casas se ponga la camiseta, que nos animen, que nos contagien y seguro que somos mucho más fuertes con ellos”.

Nápoles: “Me espero a un Nápoles de mucha calidad. Más allá del cambio de nombres es un equipo muy fuerte, un grande de Italia, más aún como local, y con experiencia en estas competiciones. Es un partido de máximo nivel, de máxima exigencia y la ilusión que tenemos es de poder afrontarlo con mucha personalidad y de tú a tú”.

Un pie en octavos: “Nadie tiene euforia y yo no lo he dicho en ningún momento. No pongan en mi boca palabras que no he dicho. Tenemos las mismas posibilidades que antes de empezar la eliminatoria, sigue totalmente abierta y sabemos lo difícil que va a ser. Tenemos que hacer un partido perfecto para poder pasar. Euforia, cero. Concentración, toda. Dificultad, máxima”.

Cambio de dinámica en Liga y Europa: “Somos el equipo que más goles ha encajado en la Liga. No cambio los 30 puntos que tenemos por los goles encajados menos que tienen equipos que van por debajo nuestra en la clasificación. Somos un equipo que vamos a ganar los partidos. Es cierto que tanto contra el Atlético como contra el Barcelona hemos encajado diez goles, con lo cual la estadística podríamos matizarla. Y cinco o seis goles han venido en situaciones de ir perdiendo el partido y nos marcan al final por ir a pecho descubierto a por el empate. Aun así, somos un equipo que hemos tenido 15 de los 40 partidos que llevamos con la portería a cero”.