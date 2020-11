Diego Martínez: “Soldado está desesperado por regresar”

Diego Martínez compareció este sábado en la rueda de prensa previa al partido ante el Levante correspondiente a la octava jornada de Liga. El técnico vigués es consciente de que el conjunto valenciano ha desplegado un juego bastante mejor de lo que la clasificación marca y no se fía de los grandes jugadores que están a las órdenes de Paco López.

“Es un equipo con mejor juego ofensivo de la Liga. Alterna bien el juego asociativo, juegan bien en espacios reducidos y son capaces de atraer a la defensa para poder profundizar”, aseguró Diego, que además apuntó a Roger y Morales como los principales armas del cuadro granota en el tercio final.

El técnico granadinista no quiso dar pistas sobre la situación de los hombres que recientemente han salido de la enfermería. Domingos Duarte tuvo algunos minutos ante el PAOK y Gonalons salió de titular, pero el vigués no desvelará nada hasta el momento de dar la convocatoria oficial y el once inicial: “No sé cómo va a llegar el equipo. Depende de cómo podamos encajar todas las piezas del puzle”.

Esta es la primera vez en una semana que el Granada puede jugar dos partidos consecutivos en casa tras disputar los dos anteriores lejos del Nuevo Los Cármenes. El descanso de los viajes ha venido bien a los jugadores, que siguen acumulando muchos minutos. Aun así, Diego advierte de los peligros de la relajación excesiva: “No confundamos el tener menos viaje con tener más energía. Hay que adaptarse con lo que toca. Yo no voy a pensar más allá del partido de mañana”.

Uno de los puntos más complicados para el Granada hasta el momento ha sido la acumulación de partidos. La mayoría de estos jugadores no cuentan con la experiencia de jugar tres partidos por semana. Diego ha conseguido controlar el físico mediante las rotaciones, pero este sábado desveló el trabajo mental que hace con sus pupilos. “Nosotros tenemos que preparar mucho todos los duelos. La demanda de atención está siendo un reto para los planes de partido. Tenemos que dar la información mucho más condensada”, expresó el técnico.

Por otro lado, la amenaza del COVID-19 cada vez es mayor y son más las personas que se preguntan si volverán a suspenderse las competiciones al igual que hay partidos de divisiones menores que están siendo suspendidos. “Nosotros somos unos privilegiados por las condiciones y protocolos que tenemos a nuestro alrededor. La sensación es que esto cada vez está más cerca. Hay que estar preparado para todo”, expresó.

Por último, relacionado sobre el coronavirus, habló sobre la falta de Roberto Soldado, que ya lleva más de una semana de baja por el virus: “Soldado está desesperado por venir. Está fantástico de ánimo, entrenando en su casa y desenado que los datos confirmen que ya ha terminado todo. También está orgulloso y disfrutando del equipo y sus compañeros por la tele”.