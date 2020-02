Diego Martínez: “Si damos lo mejor en nuestro presente, nuestro futuro será muy bueno”

Diego Martínez ha pasado hoy por sala de prensa para analizar la previa del encuentro ante el Celta de Vigo que se disputará este sábado a partir de las 21:00 horas en Los Cármenes. Esto ha dicho:

Posible distracción pensando en el jueves: “No percibo ninguna distracción. Estamos ilusionados con la posibilidad de sacar tres puntos ante un rival como el Celta que viene en muy buena línea. Para nosotros, como equipo, a estas alturas, por el mes en que estamos, por la jornada que es, poder competir por llegar a 39 puntos es un reto apasionante y una motivación tremenda”.

Ilusión por la vuelta de semifinales: “Todo tiene su momento. Es una cuestión más de la calle y de la afición. La ilusión está ahí, pero nosotros internamente focalizamos nuestra atención en el Celta de Vigo. Creo que tenemos una situación muy bonita en Liga y la mejor manera de crecer y desarrollarse es pensar en el siguiente partido, así siempre lo hemos hecho. Mañana tenemos un reto mayúsculo otra vez y esa es la mejor manera de afrontar el futuro inmediato que sería el partido del jueves. La ilusión y la motivación hay que canalizarla primero en el partido de mañana”.

Antoñín: “Viene a ayudarnos, es un jugador de futuro, es normal que el club tenga que acudir a este tipo de mercado y a este perfil de jugadores, con margen de mejora, con posibilidades de desarrollo y que pueda adquirir su mejor nivel con nosotros. Es un chico joven, con condiciones y estamos tratando de hacerle lo más cómoda posible la adaptación a este tren en marcha. Es muy atractivo venir al Granada ahora mismo”.

¿Mejor el Celta ahora que en la ida?: “Bueno, cuando fuimos allí no estaba mal tampoco. Es una plantilla con potencial importante, que demuestra el nivel de la competición española y las dinámicas. Ahora mismo están en muy buena dinámica, vienen de ganarle al Leganés con inferioridad numérica, empataron en el Bernabéu, ganaron al Sevilla, en fin. Es un equipo con talento, con nivel técnico alto, con calidad, con jugadores que pueden marcar la diferencia y ese estado de confianza hace que el potencial lo puedan demostrar. El partido va a demandar lo mejor de nosotros, del equipo, de la plantilla, del cuerpo técnico y de la afición”.

¿Simulacro para el jueves para la afición?: “Tiene que ser lo que ha sido siempre, que la afición apoye igual que ha hecho hasta ahora desde el último año y medio. Lo contrario sería incoherente y el primer paso para equivocarnos. Hay que volver a hacer lo que hemos hecho siempre juntos. Si damos lo mejor en nuestro presente, nuestro futuro será bueno, o muy bueno”.

Rotaciones en el once: “Manejo todos los factores. Intentaré hacer el once que nos permita tener éxito en los tres partidos que tenemos esta semana”.

Montoro: “Está evolucionando, pero es una lesión que tiene su ‘miga’ y está tratando de recuperarse lo antes posible. Su actitud y su predisposición son magníficas, pero a ver cómo evoluciona. No lo descarto para el jueves”.

Día de Andalucía para un gallego: “Soy gallego de nacimiento, pero andaluz de adopción. Llevo muchos años en esta tierra y me unen unos vínculos familiares muy fuertes y, sobre todo, unos vínculos afectivos muy importantes. Son muchos años aquí y estaré eternamente agradecido a esta tierra que siempre me ha tratado tan bien. He tenido la suerte de vivir tanto en el este como en el oeste, lo que me hace tener una visión amplia de la cultura tan rica de esta tierra”.

Infancia en el Celta: “Recuerdo ver aquella final del Celta con el Zaragoza en el Calderón y volvimos al colegio y pensaba cuándo nos tocaría otra vez. No estamos en ese punto, pero es un momento especial el vivir una semifinal, la vida es increíble. Si a aquel niño le hubiesen dicho lo que iba a vivir años más tarde, se habría quedado con la boca abierta. Tengo amigos y familia y es casi más especial para ellos que para mí el hecho de mañana tener que jugar ante el Celta de Vigo, un equipo que ha significado mucho para mí a lo largo de mi vida”.