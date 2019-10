Diego Martínez: «Queda mucho, 17 puntos no te garantizan nada»

Diego Martínez compareció en rueda de prensa tras la importante victoria de los suyos por 1-0 ante Osasuna y estas fueron sus palabras:

Cambios en el once, Gonalons y Yangel: “Enhorabuena al equipo. Han conseguido una victoria ante un muy buen rival. Ha sido un partido muy cerrado y preveíamos que se iba a decantar con una ocasión aislada, como así ha sido. Ellos frenaron el ritmo porque sabían que tenemos buen inicio, luego llega un momento que sabemos resistir y, al final, la estrategia que tan buenos resultados nos está dando. Una lástima la acción de Carlos al final para hacer el 2-0. Muy feliz por todos, por Yangel, por Gonalons y por todos; no era fácil el reto”.

Casi 17.000 espectadores: “La afición ha competido hoy con nosotros. Cuando peor estábamos, nos han dado un aliento y un ánimo que nos hacía falta. Que sigan viniendo para ayudarnos a competir. Ahora toca disfrutar los 17 puntos y a seguir, que esto es muy largo”.

Gran inicio de campeonato: “Queremos seguir ganando partidos. La única forma es seguir haciendo un sobresfuerzo cada partido, para hacerlo tenemos que entrenar a un nivel muy alto y confiar en todos los jugadores. Pensamos solo en seguir creciendo y mejorando, porque como te despistes un poco, 17 puntos no te garantizan nada. Queda mucho”.

Resistencia del equipo: “Ellos sacaron un equipo más físico, más fuerte, con Brasanac por fuera y con Brandon y Chimy, que presionan más que Adrián, por ejemplo. Yo sabía que iba a ser un partido así, un poco discontinuo, con muchos parones. Me duele decirlo, pero el campo estaba muy mal. Ha sido un factor más difícil para los dos equipos. El saber competir tiene que ver con eso, tenemos que saber sufrir y aprovechar nuestros momentos. La entrada de Azeez nos ha dado mucho también”.

Expectativas: “La afición del Granada es muy inteligente. Aquí hemos sufrido mucho. La dinámica positiva hay que estirarla todo lo posible, esa nuestra única expectativa; queda muchísimo. Si de algo sabe este club es de malos momentos”.

Victoria contra rival directo: “Nos vamos a enfrentar en ida y vuelta con todos los equipos. Esto es muy relativo. El año pasado éramos muy tremendistas porque el Deportivo nos había ganado los dos partidos y el gol average. Lo que tienes que hacer es sumar puntos, crecer como equipo y no sabes qué va a ocurrir en el futuro. Hay muchos factores que rodean a un equipo, lesiones, rendimiento, equipos rivales… ganar cada partido es muy difícil y, a partir de ahora, va a ser más difícil ganar. Por eso, cuantos más puntos consigamos, mejor”.

Próximo rival, el Betis: “Vamos a disfrutar esto de hoy, pero la semana que viene tiene que ser una fiesta del fútbol andaluz. Estamos recuperándonos de un gran esfuerzo y ahora vuelta a empezar la semana, ver quién está lesionado, ver los detalles que tenemos que mejorar… esto no para. Eso es lo bonito, pero hace falta mucho foco mental para no despistarse y vuelvo a dar la enhorabuena a todos los jugadores. Incluso a aquellos como Álex (Martínez) o Yan Brice (Eteki), que no deberían haber entrado en convocatoria, pero quisieron estar”.

Mezclar política y fútbol: “Soy hombre de fútbol, bastante tengo con el deporte”.

Carlos Neva: “Cuando ganamos, os ponéis las gafas rosas; cuando perdemos, las negras. Contentos, felices, es un chico que lo que ha hecho tiene mucho mérito, pero Ismail está trabajando muy bien, Quini está esforzándose por volver, con Víctor digo ‘virgencita, que me quede como estoy’. En fin, mucha, mucha calma”.