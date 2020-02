Diego Martínez: “Que todos nos den aliento, los que viajen y los que se queden”

Diego Martínez compareció en sala de prensa en la jornada previa a enfrentarse al Athletic Club en la ida de semifinales de la Copa del Rey. Estas fueron sus palabras:

¿Cambia algo el planteamiento el empezar fuera?: “En lo que es la dinámica del partido, no. En lo futbolístico, somos dos equipos que nos conocemos bastante bien y lo que sí está claro es que son 180 minutos más descuento, como mínimo. Eso añade matices”.

Ambiente en el vestuario: “Es un partido especial, después de 51 años el Granada CF no está en una situación de este tipo y eso es una motivación tremenda, para el vestuario, la afición, para la gente, para toda Granada. Eso añade un plus de felicidad porque entiendo que el hecho de estar compitiendo por cosas grandes es algo que no se veía aquí desde hace mucho tiempo. Estar ahí, en sí mismo, es un éxito”.

Importancia del ambiente en San Mamés: “Cuando uno juega una semifinal de Copa significa que vas a tener que superar muchos obstáculos de máxima dificultad. San Mamés, evidentemente, más allá de toda la experiencia copera, sabemos que es un campo de los más difíciles de toda Europa en cuanto a intensidad, a condicionar cada acción del juego, a que necesitamos que todos los protagonistas estén muy concentrados y con mucha personalidad, pero eso es lo bonito, competir y jugar partido. Creo que eso nos tiene que estimular y motivar aún más si cabe. Vamos a un estadio mítico, ante un equipo con tradición copera magnífica y ahí estaremos, para competir, para luchar y para disfrutar, todo hay que decirlo”.

Cita histórica como entrenador: “Como equipo. Lo más importante es el equipo. Lo veo preparado, convencido y creyendo en lo que tiene que hacer. Estamos en un momento histórico y único como granadinistas. Me sumo a todo ello desde ella ilusión, la energía positiva de unos jugadores que estaban jugando en Segunda hace año y había dudas sobre nuestro equipo. Ahora estamos en una semifinal de Copa y con 30 puntos en Liga. La situación del Granada CF es única”.

Lo que más le preocupa del Athletic: “El contexto y los matices de una eliminatoria son distintos, pero luego somos once contra once en el campo y los jugadores somos los mismos. Tenemos que tener control emocional, mantener concentración, personalidad, entereza y saber que, pase lo que pase, queda otro partido de vuelta”.

Afición desplazada: “Hay que agradecer a toda la gente que pueda venir. Eso habla de la ilusión y de la gesta deportiva de este equipo, de lo que transmite en cada partido y, a partir de ahí, a competir todos juntos. Los ambientes tipo San Mamés son especiales, no solo a nivel de Liga, sino a nivel europeo. Los que vayan y los que se queden en Granada que nos transmitan su aliento. Es un momento especial e inolvidable, seguro”.

Experiencia en estas eliminatorias: “Si estamos aquí es por nuestra alma y nuestro espíritu reivindicativo. Nos queremos rebelar contra lo establecido y poner al Granada CF en el mapa. Eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Los obstáculos que hemos superado tienen que ver con equipos difíciles como el Athletic Club, pero eso es lo que nos hace a nosotros más grandes todavía. La posibilidad y la oportunidad de competir este tipo de partidos en sí mismos, esa rebeldía y ese alma de superación que nos ha traído hasta aquí es lo que mañana tenemos que volver a poner encima del terreno de juego”.

¿Foulquier?: “La persona está por encima del futbolista y, lamentablemente, vamos a esperar hasta el último momento. Respetamos eso”.

Portería: “Sí, sé quién va a jugar mañana, vamos a jugar con 12 (bromea). No tengo costumbre de dar alineaciones y no va a ser diferente esta vez”.

Todos quieren jugar, cómo están: “Muy ilusionados, felices, con mucha energía. Gracias al partido del otro día tenemos a todos los disponibles bien anímicamente, mentalmente, físicamente y competitivamente. Eso es lo que tiene la gran segunda parte del otro día. Todos los disponibles están preparados para afrontar un partido de este tipo, eso es lo que pretendíamos. Llevamos un mes sin dar un día libre, hemos jugado en 15-18 días seis partidos, eso es algo a lo que no estábamos acostumbrados y lo estamos gestionando desde el máximo rendimiento. Se gane o se pierda, el rendimiento está siendo bueno. Los que nos han traído hasta aquí son los jugadores y todos están con ganas de jugar. Mentalmente todos van a estar con el equipo y, salvo circunstancias, viajan todos”.