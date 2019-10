Diego Martínez: «No nos gusta pensar en los que no están»

Diego Martínez ha comparecido públicamente este miércoles a mediodía para analizar cómo llega su equipo al complicado encuentro de mañana en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe. Esto ha dado de sí su rueda de prensa:

Convocatoria con bajas: “Esperamos que tengamos para completar, pero veremos hasta mañana las sensaciones. Hay jugadores que han tenido entrenamiento hoy y hay que ver cómo recuperan y cómo se encuentran mañana. No nos gusta poner excusas ni pensar en los que no están. El once y los tres cambios van a ser competitivos y confiamos en ellos”

Cómo plantean el partido: “Es un equipo que tiene un mérito tremendo, en Europa y con una puntuación alta el año pasado. Es para darles la enhorabuena. Es un rival que normalmente juega con dos puntas, que sabe aprovechar los errores del rival, y te lleva a un ritmo alto, intenso y será un partido de máxima exigencia que demandará lo mejor de nosotros”.

Lesiones: “Hay que analizar la naturaleza de las lesiones, pero, desde mi perspectiva, llevo desde antes de la primera jornada diciendo que para optar a competir tenemos que hacer un sobreesfuerzo en cada partido. Para ello, necesitamos entrenarnos a un nivel tan alto que nos permita llegar a ese sobreesfuerzo, y eso tiene un precio. Luego, hay circunstancias que no son controlables. El servicio médico y el preparador físico tienen mucho más control y lo controlable está muy bien asegurado”.

Paralelismo partido Valladolid: “No percibimos esa palabra de ‘euforia’. Nos encanta que la gente esté feliz, pero internamente ponemos el foco en recuperarnos. Sabemos qué tipo de partido vamos a afrontar y nos exigiremos el máximo. Con esa mentalidad competimos. No veo diferente al equipo con respecto a otras jornadas. No me gusta ver el calendario y da igual por dónde lo cojas, todos los equipos son tremendamente difíciles”.

Paralelismo con el partido en Albacete en mayo: “Más allá del dibujo, lo importante son nuestros principios y el saber que es el típico partido que necesitas un plan muy concreto para poder ganar. Ojalá ese paralelismo se dé y podamos ganar 0-1”.

Variantes en el dibujo: “Yan Eteki podrá llegar, creo, pero hasta mañana habrá que ver. Yo me planteo todos los partidos con todas las posibilidades, desde antes de empezar y durante los encuentros, ya me conocéis. Es verdad que esta semana hemos entrenado menos, pero siempre nos planteamos todas las alternativas. Más allá de los nombres, lo importante es nuestra identidad y que estemos acertados en aquellas situaciones donde creamos que podemos hacerles daño”.

Cambios en el once: “Es lo que hicimos la anterior jornada entresemana, no puedo ser muy contundente en la respuesta porque la disponibilidad es una incógnita. Ellos están acostumbrados a jugar jueves-domingo. Cuando juegas en Europa, te acostumbras a esa dinámica. Además, es un equipo europeo con una gran plantilla y un gran entrenador, con una idea muy clara que lleva construyendo varios años. Eso suma horas de vuelo”.

La clave para ganar: “Marcar un gol más que ellos (ríe). Va a ser un partido muy intenso y de cometer pocos errores. Bastante bien trabaja el Getafe los partidos como para darle más pistas. Los jugadores que salgan se merecen jugar desde el principio y confiamos cien por cien en ellos. Además, creo que eso nos va a hacer crecer como equipo. No me gusta pensar más allá, pero de jueves a domingo va a ser difícil recuperarnos con un día menos”.

Bloque de andaluces en el vestuario: “Sería injusto por mi parte decir que los andaluces se identifican más. Todos se identifican con este equipo, independientemente de su procedencia. Sí es cierto que el jugador andaluz es de talento, competitivo y traslada una felicidad al vestuario importante. Son unos cachondos, yo me lo paso muy bien, tengo que decirlo. Tienen esa capacidad de ser competitivos y querer ganar, pero luego la convivencia es alegre y feliz”.