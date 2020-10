Diego Martínez: “La no disponibilidad de los jugadores es lo que más nos preocupa”

El Granada CF afronta un nuevo reto europeo. Los rojiblancos se estrenarán oficialmente como equipo de Europa League en Los Cármenes. Desgraciadamente, la actualidad de los nazaríes sigue enfocada en la enfermería y el desgaste físico que está sufriendo la plantilla con el ritmo de partidos tan alto al que se enfrenta semana tras semana. Ante esta situación Diego Martínez quiso dejar claro, una vez más, que la ilusión y la filosofía del equipo pesan más que el cansancio acumulado.

¿Cómo se encuentra el equipo?: “Está con la motivación y la ilusión de afrontar el primer partido de Europa League en Los Cármenes. Hay que acostumbrarse a esta situación de tanta competición y de desgaste, pero tratar de sustituirlo o compensarlo con la ilusión y la motivación de enfrentarnos a un grande de Grecia”.

Virtudes del PAOK: “Como ya he dicho, es un grande de Grecia, no olvidemos que este año se ha quedado a una sola eliminatoria de continuar en Champions, dejando atrás a equipos muy fuertes como el Benfica o el Besiktas. Sabe defender bien, normalmente con linea de cinco y es capaz de alternar sus registros, con jugadores muy dinámicos, sobre todo, los tres de arriba. Tiene diferentes registros en función de lo que sucede en el partido. Es un rival muy fuerte, acostumbrado a competiciones europeas y es un equipo muy complejo para competir con él”.

Previsión de partido: “Si analizamos las eliminatorias, es un equipo que tiene la capacidad de jugar de diferentes formas y siempre con el factor especial de jugar con tres centrales y dos carrileros, que hacen el partido diferente. Va a ser un partido diferente al de la fase de grupos y, como decía antes, creo que eliminar a un equipo como el Benfica y el ser un habitual en competiciones europeas hace que el partido sea tremendamente difícil”.

Situación del equipo física y mentalmente: “Tenemos que exprimir cada minuto de recuperación, de cara a que aun queda un entrenamiento donde tomaremos la ultima decisión para decidir quienes serán los once elegidos. Nosotros entendemos que va todo de la mano, a nivel físico, técnico y mental, lo que más nos preocupa es la disponibilidad, más allá de que damos por hecho que afrontaremos el partido con algo de cansancio. La no disponibilidad es lo que mas nos preocupa. No pensamos más allá del partido de mañana, creemos en lo que hacemos tanto en la semana pasada, cuando ganamos los tres encuentros, como en el partido contra el Atletico donde perdimos 6-1. Buscamos un término medio, simplemente seguir siendo el equipo que nos ha traído hasta aquí”.

Techo del equipo: “Lo más importante es que nuestra máxima aspiración es tratar de ganar el siguiente encuentro. Dependemos de estar al 100% de atención en todos los encuentros. Somos debutantes, pero intentamos competir y jugar sin complejos. Comparto con Jesús Vallejo que queremos seguir mejorando y creciendo. El día que no tengamos resultados tan extraordinarios seguiré creyendo en este equipo por lo que transmite. Ganar o perder está ahí siempre para todos los equipos, pero como siempre plena confianza. Sabemos que tendremos un partido de máxima exigencia, esto es Europa y aquí todos somos buenos equipos”.

Discurso de la humildad: “Hay que recordároslo a vosotros, dentro del equipo no siento que haya que recordarlo, veo al equipo tan focalizado en recuperar para el próximo partido y en lo que necesitan para ganarlo, que no tenemos tiempo para nada más. No es un discurso, es un sentimiento y nosotros vivimos día tras día lo difícil que es. En cada plan de partido hay que hacer un esfuerzo de atención y mental para poder conocer al rival y dar el mejor nivel. Como es un proceso que necesita tanta atención en el presente, de momento no he tenido que recalcar eso más de lo que sabemos”.

Jugadores del filial: “Por el tema del Covid ya habéis visto que hay algunos positivos en el filial y eso hace que no podamos convocarlos, como siempre están ahí y preparados para cuando se les necesiten, pero el protocolo nos esta limitando mucho incluso las posibilidades de entrenar”.

Labor del cuerpo técnico: “Gracias a ellos estamos conociendo no solo a los rivales sino, también, el desarrollar una metodología de trabajo muy adaptada a las semanas. Por su dedicación, conocimiento y esfuerzo en el día a día hace que seamos el equipo que hoy somos”.

Jesús Vallejo: “Las victorias y la ayuda del equipo hacen que el rendimiento individual también crezca”

Gran momento futbolístico: “Sólo puedo decir que en este grupo me encuentro de maravilla, desde que vine tenía muy claro que quería estar aquí. No me centro mucho en cómo estoy yo a nivel individual, sólo trato de aportar lo máximo al grupo. Creo que estamos en una inercia muy positiva y por supuesto aún hay cosas que mejorar. Me encuentro muy bien gracias al equipo. Con las victorias y la ayuda del equipo, el rendimiento individual también crece, por eso es importante que cada uno aportemos nuestro granito de arena para que sigamos en esta dinámica”.

Golpe sobre la mesa si se consigue el triunfo: “Conseguir tres puntos mañana es importantísimo, lo primero nuestro reto es ese, estar con seis puntos sería maravilloso, tanto en la clasificación como para el crecimiento del grupo”.

Estreno en Europa sin afición: “Es una pena que no este nuestra gente con nosotros, no solo mañana. Todo lo que estamos consiguiendo, con su ayuda se vería multiplicado con tres, aun así, sin tenerlos en el estadio, cuando voy por la calle recibo el apoyo de la gente y es fundamental. Ojalá llegue el día que puedan estar con nosotros, sí que los echamos de menos”.