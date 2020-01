Diego Martínez: «El mejor regalo de Reyes es dar tres puntos a esta afición»

Diego Martínez compareció públicamente en rueda de prensa tras la victoria frente al RCD Mallorca. Estas fueron sus palabras:

Valoración: “Ha sido el partido que esperábamos, muy competido e igualado, con fases en las que hemos sido mejores y otras con ellos mejor. Una vez más, portería a cero, octava victoria en una primera vuelta que creo que es para enmarcar y luego hemos mostrado otra vez los valores de este equipo: espíritu competitivo y de supervivencia. La victoria va por Montoro y le doy las gracias, porque ha puesto al servicio del equipo lo que tenía. Nos ha ayudado mucho a conseguir esos tres puntos que han sido extraordinarios. Gran parte de la victoria de hoy ha tenido que ver con el excelente ambiente vivido en las gradas”.

Montoro: “No sabemos aún cómo está de su lesión”.

Dificultad e igualdad: “El Mallorca es un equipo muy difícil y muy competitivo, con jugadores rápidos y desbordantes. Todas las acciones del Mallorca son acciones con oposición, hemos vuelto a ser un equipo fiable en el área. Quizá nos ha faltado tranquilidad en algunos momentos. En el 80 se podía haber cerrado con el 2-0 y eso es lo que necesitamos mejorar. Esa segunda parte no iniciamos mal, pero la sucesión de faltas en contra los metió a ellos en el partido, seguidas de algunas nuestras que no eran tal. Hemos sacado el máximo rendimiento de cada uno del equipo. Si no cierras el partido, incluso con Montoro en el campo, la cosa se puede complicar”.

Lo mejor de la primera vuelta: “Seguir con espíritu competitivo, teniendo la suerte de un vestuario con compromiso brutal. Es el caso de Montoro y Germán, ya lo dije en la previa: el equipo los necesitaba e hicieron el esfuerzo. Tenemos que seguir siendo nosotros mismos. Ocho victorias en primera y 27 puntos, con todas las circunstancias y adversidades que nos toca afrontar es para saborear y sentirse orgulloso, aunque se puede mejorar siempre mucho, pero sabemos que para ganar partidos dependemos de muchos detalles, de que el detalle esté a tu favor y esa es la lectura que hacemos. Somos conscientes de lo que somos y queríamos darle el mejor regalo de Reyes, estos tres puntos, a la afición que ha estado con nosotros; es un patrimonio único para un club”.

Soldado, solidario: “Roberto es ejemplar, dentro y fuera del campo. Todo lo que aporta nos hace mejores. Con su comportamiento en el día a día y sus declaraciones, hace mejor a la cantera incluso. Es generoso, trabajador, competitivo, lo que nos da en el verde es incuestionable. Si a eso le añades el compromiso de alguien que lleva 5 meses en Granada, es para quitarse el sombrero, pero no me quiero quedar solo con él. Todo el equipo ha hecho un partido muy completo”.

Foulquier: “El cambio viene porque necesitábamos fuerza en ese momento. Es el primer partido después de vacaciones, no estamos en el mejor tono físico, aunque el equipo está bien. Teníamos jugadores en la cuerda floja a punto de pedir el cambio y nos arriesgábamos a quedarnos con un solo cambio. Va a jugar de lo que se le ponga y ya cumple con el primer valor de adaptación de este equipo, que es darle al equipo lo que está necesita”.

Distinto partido sin Montoro: “Esto es un deporte de igualdad, y por eso tiene tanto mérito que el Mallorca, que es un equipo muy parecido a nosotros, al que el año pasado nos costó superar, lo tiene todo. El equipo ha vuelto a la portería a cero, aunque todas las acciones eran difíciles. Lago Junior, Salva Sevilla, Febas, Señé y compañía son jugadores que conocemos muy bien y sabemos lo que son. Cerrar la primera vuelta ganando en casa con 27 puntos es magnífico y solo puedo dar las gracias a mis jugadores y dedicar esta victoria a Ángel Montoro, el mayor ejemplo de compromiso y liderazgo”.