Diego Martínez: «Me voy fastidiado por el resultado, pero orgulloso por la segunda parte»

Diego Martínez compareció en rueda de prensa tras la derrota de los suyos por 3-1 en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe. Así analizó el encuentro:

Qué le ha faltado al Granada: “Enhorabuena al rival por su victoria. Hemos estado mal en la primera parte y no nos han salido las cosas, nos ha faltado continuidad y más confianza con balón. También creo que las dos acciones son detalles puntuales y duele más porque era lo que sabía que iba a pasar, pero nos hacen gol. Partido muy cuesta arriba con una mala primera parte, posiblemente de las peores desde que yo estoy aquí. En la segunda, tuvimos más personalidad más allá del sistema de juego y de las circunstancias, ha sido más fluida, con más intención y francamente creo que hemos merecido el gol mucho antes, incluso con esa jugada al final que podría haber sido el 3-2 y no ha entrado”.

Cambio de plan y entrada de Ángel: “No comento ninguna acción de los árbitros. Nosotros hemos ido a hacer el fútbol del Granada, nos salga mejor o peor. Nunca vamos a intentar jugar como el rival. Asumo la responsabilidad. Teníamos dos centrales con buena salida de balón y queríamos controlar las situaciones de área. Teníamos tres delanteros con potencial ofensivo. Gonalons se encontró mejor también en la segunda, los laterales se encontraron más profundos”.

Jugadores menos habituales y actitud: “La actitud del equipo siempre es de diez, aunque puedas cometer errores porque esto es fútbol y somos humanos. Cuando las cosas no salen, soy el primer responsable. Sabíamos que teníamos que sacar un once muy condicionado por la disponibilidad de los jugadores. Hay acciones que son de falta de precisión y en la segunda parte sí la hemos tenido. Como digo siempre, el que entra en el once se merece entrar y las cosas pueden salir de una manera u otra. Hemos recuperado a Quini, a Puertas, pero creo que ese 3-1 ha sido algo injusto, el tercer gol no lo merecíamos”.

Estilo agresivo del Getafe: “Nosotros hablamos de nosotros. Bastante tengo con mi equipo como para hablar del rival”.

Huelga del fútbol femenino: “Creo que es un tema muy delicado como para que yo en una rueda de prensa post partido pueda hacer una opinión profunda y detallada. Máximo respeto y máxima solidaridad”.

Quini, Puertas y las bajas: “No buscamos excusas ni nos quejamos cuando no tenemos jugadores. Los que entran se lo merecen. Ha entrado Quini, que ha jugado más de lo debido, y Puertas, aunque no eran las mejores circunstancias para darles minutos. Me voy fastidiado por el resultado y por el juego de la primera parte, no hemos estado bien, pero muy orgulloso por la segunda, la verdad. Antonio y Quini han sido importantes. Eso no significa que Domingos e Ismail no lo hayan sido, simplemente no han salido las cosas. Tenemos que aprender y mejorar. Esto nos ayudará a mejorar para el futuro”.

Köybasi: “Siempre hablamos en colectivo. No era un partido fácil, cambia el sistema, siempre buscamos soluciones y la disponibilidad de los jugadores. No es que estén sanos completamente, sino cuánto tiempo pueden estarlo. Mañana recuperaremos, el sábado previa y el domingo estamos compitiendo. A aprender, a mejorar y a seguir”.