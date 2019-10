Diego Martínez: «Me siento orgulloso, hemos mostrado la ‘Eterna Lucha'»

El Granada CF ha sufrido el segundo revés de la temporada en casa del Real Madrid por 4-2. El técnico rojiblanco ha analizado así el choque:

¿Es atrevido pensar en Europa?: “Lo primero es dar la enhorabuena al Real Madrid. Lo segundo, nosotros sabemos lo que somos, un equipo recién ascendido que quiere competir cada partido y, a partir de ahí, sumar todos los puntos que podamos y crecer como equipo. No miramos más allá, ni antes de venir aquí ni después. A seguir con nuestro camino”.

Mejor en la segunda parte: “En la primera, por mérito del Real Madrid nos vimos superados. Peor no podíamos haber empezado el partido, encajar tan pronto y la lesión de Montoro han sido grandes adversidades. Luego, Rui Silva nos sostuvo y resistimos. En la segunda, me siento muy orgulloso de la reacción del equipo, fuimos más ganadores, pero también hemos cometido más errores de lo habitual”.

Sale el Granada reforzado: “Disgustados por no sacar el resultado. Es un partido que nos va a ayudar a crecer. Especialmente en el aspecto anímico, con un 3-0 y en la lona, consigues creer y levantarte a base de casta, orgullo, entusiasmo”.

Sensación de perder una oportunidad histórica: “No pensamos en esa perspectiva a medio-largo plazo, no nos ha llegado. Toca mejorar y crecer”.

Mejor después del descanso: “Me quedo con lo positivo de la segunda parte, el penalti viene de una presión alta, nos quitamos esa timidez. Me siento muy orgulloso, hemos vuelto a mostrar los valores de este equipo, la Eterna Lucha, y nadie pone dudar que este equipo sigue a pesar de la adversidad”.

El equipo se mete en el partido y compite: “Lo más fácil con 3-0 es dejarte ir o seguir siendo tímido, y no ha sido así. Se ha levantado, ha creído y ha ido a por el empate. Pero es cierto que nos hemos precipitado, ha habido situaciones que no hemos manejado bien y en la primera ha habido momentos que no hemos estado bien. El Real Madrid tiene un gran equipo y en cualquier acción te pueden hacer mucho daño”.

El Real Madrid: “En la primera parte ha sido mucho mejor que el Granada y lo hemos sufrido. El 2-0 podría haber llegado antes. En la segunda parte, a nivel mental, estuvimos mejor, pero nos faltó esa pizca de suerte que hace falta para puntuar aquí”.

Gonalons: “No hago análisis individuales, esa primera parte no tiene que ver que entrase frío y es una cuestión más colectiva. Saco lecturas positivas como que hay ciertos jugadores que siguen cogiendo ritmo”.

Madurez para el futuro: “Lo veremos. Más allá del resultado, queremos que nuestra afición se sienta orgullosa. Por cierto, quiero darle las gracias por cómo han estado hoy con nosotros”.