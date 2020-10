Diego Martínez: “Me gustaría entrar en las casas de todos los aficionados y darles las gracias por su energía”

No ha podido evitarlo. A Diego Martínez se le notaba feliz de la victoria de su equipo contra el Malmö sueco. Una victoria que no ha sido más que un paso más en el ascenso de la clasificación para la Europa League, pero que ha sabido a final. Un partido difícil, de mucha intensidad, pero en el que los once rojiblancos han demostrado que “con humildad, con respecto al rival y con ambición” son capaces de vencer a cualquier equipo que se les ponga por delante.

Y eso es, precisamente, lo que el míster granadinista ha transmitido durante la rueda de prensa posterior al partido: mucha felicidad y agradecimiento hacia sus jugadores, hacia el cuerpo técnico y auxiliares que les han acompañado hasta Malmöe y hacia su afición. “Me gustaría estar en Granada para entrar en la casa de todos los aficionados y darles las gracias porque hemos notado su energía”, ha comentado sin ocultar la sonrisa en ningún momento.

“Nosotros sabíamos que iba a ser un partido de intensidad. Ya nos advirtieron que nos iban a demostrar lo que era la fuerza cruda escandinava, pero futbolísticamente me ha gustado mucho el equipo. Hemos sacado nuestro ADN, nuestro buen juego y hemos sabido frenar a los suecos. Creo que le faltaba alguna ocasión más, pero creo que ha sido un partido muy completo”, explicaba el técnico, quien ha hecho hincapié en que “marcar tres goles fuera de casa, en Europa, y conseguir el acceso a la fase de grupos para este conjunto de personas es extraordinario”.

El gallego, además, ha reconocido el “trabajo duro” de sus jugadores desde que el equipo estaba en Segunda División, motivo que le hace sentirse orgulloso, “no solo por haber ganado el partido sino por lo que -los jugadores- contagian, porque son un equipo muy unido y eso es lo que hemos visto en el campo.

Respecto al empate con el que el club se ha ido al descanso, el técnico ha asegurado que “era muy injusto”, por lo que “había que controlar nuestra propia emoción”, aunque sabe que “así es el fútbol”. “Esta competición era todo un reto, un desafío y lo hemos superado con muy buena nota”.

“El fútbol es presente y ni hace 4 días éramos muy malos ni ahora somos muy buenos. No podemos pensar más allá del próximo partido, porque ahora en Cádiz tenemos otro partido complicado, pero sí que es cierto que no hay que pararse. Hay que disfrutar al máximo hasta donde nos dé el chicle, porque la sensación de felicidad, sobre todo de compartir con este equipo técnico y con los auxiliares que han venido hasta aquí, con esta calidad humana, eso más allá del resultado nos va a quedar para siempre”, ha destacado el entrenador del Granada CF, quien quiso dedicar la victoria a Pepe Macanás, alguien que “cree muchísimo en este equipo desde Segunda División, en este cuerpo técnico, siempre nos está apoyando y sé que lleva unos días prácticamente sin dormir por este momento”.

Por último, Diego Martínez ha pedido a sus jugadores que disfruten el momento, pero que “no paren”, porque “lo que queremos todos es que esto no pare y que Granada luzca con orgullo su equipo”. “¡Qué privilegiados somos!”, ha concluido el gallego haciendo referencia a que un equipo debutante como el Granada CF haya logrado la clasificación para la fase de grupos de la UEFA Europa League.