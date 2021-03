Diego Martínez: “La realidad es que tenemos 36 puntos, no importa si como local o visitante”

Diego Martínez reconoció en rueda de prensa que algunos jugadores siguen tocados tras el partido ante el Molde del pasado jueves frente al Molde. Además, el técnico del Granada CF prefiere no mirar demasiado los números del equipo rojiblanco como visitante y se mostró satisfecho por el balance global.

Acumulación de partidos: “Llevamos con una densidad de competición muy alta y llegar al mes de marzo en esta circunstancias nos tiene que dar muchísima motivación, pero nos adaptaremos como siempre. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo”.

Lesionados: “La convocatoria va a ser la última añadiendo a los no inscritos en la competición europea. Hay jugadores que no han entrenado hoy y que mañana veremos, porque están tocados”.

Balance de visitante: “Hemos conseguido nueve puntos fuera de casa. Somos siete equipos que estamos en un margen de puntos corto. A mi lo que me importa en realidad es que tenemos 36 puntos, me da igual si es de local o visitante. Tenemos una oportunidad para competir en un campo en el que no se ha ganado en 24 años. Estoy muy contento con la actitud y la mentalidad que tiene el equipo.”

Valencia: “El Valencia tiene un once muy potente. Hombres como Guedes, Maxi, Soler… Es un equipo que maneja muy bien las transiciones, con talento y velocidad. En cualquier acción individual te pueden ganar el partido. Creemos en nuestra identidad. A partir del tipo de once que podamos sacar será el plan de partido. Vamos a tener que estar muy eficaces de cara a la portería rival”.

Soro: “También me gustaría saber si Soro estará disponible tras el parón. Los esguinces de rodilla siempre son complicados. Es un proceso que evidentemente por ahora lo está llevando bien. AL no poder contar con él el abanico de posibilidades está reducido. A ver cómo avanza su recuperación durante estas dos semanas”.

Rumores de interés del Valencia: “Mañana es un partido ante el Valencia y vamos a competir. El Granada también es un gran equipo. Esa es la realidad”.