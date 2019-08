Diego Martínez: “la humildad no es un discurso, es un sentimiento”

Diego Martínez valoró la pretemporada del Granada CF y ha querido destacar “los valores del equipo: luchar cada balón, concentración y actitud”. “Aunque el resultado no me dice nada, es importante para nuestra confianza y nuestro progreso”, añadió.

“El equipo es el que me esperaba, tenemos un camino marcado y siempre tratamos de jugar con concentración, con pasión y tratando de hacer daño al rival. Hay días que estás más acertado y otros que no salen las cosas. Para poder ganar tres puntos, tienes que hacer un partido sobresaliente y estar muy acertado. Si no es así, será muy complicado”, declaró.

Con respecto al último tramo del mercado de fichajes, quiso puntualizar que “este año nos enfrentaremos a los mejores del mundo y necesitamos refuerzos, el club lo sabe. La calidad en Primera División no perdona y con una acción puntual te pueden ganar el partido, así que necesitamos reforzar el equipo”. Y, en relación a los que podrían salir, ha manifestado que Rodri y Bernardo “no han jugado por decisión técnica y el club les ha comunicado su decisión”. En el apartado del lateral izquierdo, aunque “baraja todas las posibilidades”, reconoce “necesitar también refuerzos”.

Haciendo balance sobre lo acontecido en las últimas semanas en el seno del club rojiblanco, Diego ha confesado que “lo mejor ha sido la actitud de los jugadores y, lo más difícil, todo lo extradeportivo”, en referencia a la sanción impuesta al club la pasada semana.

Aunque no ha querido incidir en la importancia de uno u otro jugador, sino en la del equipo, ya que “son momentos de acumular minutos, ir conociéndose y probar cosas”, sí que se ha mostrado públicamente “especialmente contento por el gol de Adrián Ramos, le va a venir muy bien para su confianza y para la del equipo. Es un jugador que nos ha dado mucho y hay que estarle agradecido”, concluyó.

En referencia al final de la campaña de abonados, ha bromeado con que “sobran las palabras” para abonarse al club. “Tengo muy claro el tipo de año que tenemos por delante, habrá buenos y malos momentos, pero hay que afrontarlo con ilusión como equipo y como ciudad, desde la confianza y la unión ante la adversidad”. “Necesitamos de toda la gente, que lleve en volandas al equipo y empiece a sentir en granadinista”, manifestó.

Por último, quiso matizar que “lo de tener humildad y los pies en la tierra no es un discurso, es un sentimiento”.