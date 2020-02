Diego Martínez: “Los jugadores se han dejado el alma”

Diego Martínez ha comparecido en rueda de prensa después de la victoria ante el conjunto ‘perico’. Estas han sido sus palabras:

Qué más se le puede pedir al equipo: “Poco más. Es un equipo que se deja el alma y compite como pocos. Llevamos afrontando adversidades desde la jornada uno y seguimos y seguimos. Tuvimos 10 minutos malos después del gol suyo y aun así acabamos con una buena ocasión además del gol antes del descanso. Conseguimos el segundo y luego es cierto que sabíamos que tocaba apretar en los últimos minutos, se ha notado el esfuerzo físico que llevábamos arrastrando”.

Primera remontada y fortaleza mental: “No es solo mental, también es futbolística. Si a lo futbolístico le añades lo mental y el hecho de entender qué demanda el partido, este equipo sabe competir muy bien. No le puedo poner una pega a esta victoria. Creo que estos jugadores se han dejado el alma”. Una nueva victoria en casa, nueve victorias es un registro extraordinario para nosotros. Ha marcado Carlos Fernández y Darwin y todos han competido como leones. Habría hecho 4 o 5 cambios por el cansancio, pero solo se pueden tres”.

Los goles, mérito del Granada o demérito del Espanyol: “A mí me han gustado muchísimo las dos jugadas. Gran pase de Carlos y finalización de Darwin y la otra es una finalización de derecha magnifica de Carlos. En el fútbol siempre hay errores y siempre se puede mejorar, pero el gol de Carlos ha sido fantástico”.

Cambios pensando en el Valencia: “No, han sido pensando en el partido total y absolutamente. El problema de gestionar esto es que no sabes quién se te va a caer. Cuando vienes de unas semanas con gran carga de trabajo, el último cambio puede suponer que te quedes con diez, por eso hay que manejarlo. Solo pensamos en el partido que teníamos delante. Carlos Fernández ha aguantado porque aguanta lo que le eches. Esto es lo complicado, la gestión de estas cosas. Hacer 30 puntos en la jornada 22 es extraordinario. No le puedo pedir más al equipo. No hablo del resultado de hoy, veo el vaso muy lleno hoy y, los que estamos, estamos juntos y unidos al máximo”.

Distancia de 15 puntos con el Espanyol: “No miramos la clasificación. 30 puntos tenemos”.

Posible lesión de Rui Silva y volver a jugar en casa con la afición: “Gracias al público por el aliento final. Las molestias y las lesiones, veremos. Enhorabuena a la afición, hoy nos ha dado lo que necesitábamos en ese último esfuerzo. No es nada fácil y, por tanto, enhorabuena a todos”.