Diego Martínez: “Hasta mañana no sabremos a quién tendremos disponible”

El Granada CF afronta su primer partido del año en Los Cármenes ante el que quizás sea el peor rival posible. El FC Barcelona llega a la ciudad nazarí necesitado de victorias para alcanzar al Real Madrid en la tabla. Diego Martínez ha hablado en rueda de prensa sobre el estado de la plantilla tras el partido de Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa, el regreso de Luis Milla tras dar negativo en las pruebas del Covid-19 y, evidentemente, sobre su próximo rival en LaLiga, aunque sobre esto último ha preferido quedarse en lo que necesita el Granada CF para vencer a “uno de los mejores equipos del mundo”.

Encuentro de Copa frente a la Cultural: “Estoy muy contento con el rendimiento de mi equipo, creo que merecimos la victoria, tuvimos muchas llegadas aunque nos faltase precisión. Todos esos jugadores que llegaron de lesión, hicieron un gran esfuerzo para adaptarse a un partido con unas condiciones muy exigentes y mi enhorabuena para ellos porque era muy difícil. En cuanto a los minutos que jugaron de más fueron un riesgo, esperemos que simplemente se quede en eso, que sea una anécdota. Era un riesgo necesario porque con tantos partidos, reincorporar a un jugador es muy difícil. Donde tenemos más problemas es con los jugadores que ni siquiera viajaron a León y no sabemos si podrán estar mañana, ni contra Osasuna. Ahí está el reto de este equipo”.

Luis Milla: “Es una muy buena noticia que esté apto para entrenar. Nosotros tenemos ya experiencia con esto y vosotros ya habéis visto lo difícil que ha sido volver al fútbol de alta competición tras 10 días de parón, incluso para equipos que no han pasado por la enfermedad. Hay de todo. Hay jugadores que han vuelto más rápido a su nivel habitual y hay otros que aún no han alcanzado su máximo nivel. Es una incógnita. ¿Ya puede estar Milla? Aquí en Granada tenemos mucha experiencia con la reincorporación tras el Covid y es todo una incógnita. A partir de ahí la predisposición es plena”.

Estado físico de los jugadores y enfrentamiento ante el Barcelona: “Ya veremos, hasta mañana no sabremos a quién tendremos disponibles. Hoy mismo posiblemente habrá jugadores que no entrenen y tengan que jugar mañana. Enfrentarte al Barcelona, es uno de los mejores equipos del mundo, tienen al mejor jugador del mundo en sus filas, es un equipo con jugadores que en cualquier ocasión te nivelan la balanza del partido. Yo estoy muy ilusionado con el rendimiento del equipo. He estado reparando la trayectoria del equipo y vamos a disputar el partido numero 28 en enero. 15 victorias en total, un 55% aproximadamente. Si esto lo digo en agosto, cualquiera lo hubiese firmado. Esto es gracias a estos jugadores que se esfuerzan cada día y que lo dan todo”.

¿En qué ha cambiado el Barça respecto al año anterior?: “Con tanto partido y tantos equipos a los que nos enfrentamos, solo tengo ojos para el Granada. Nosotros sí que hemos crecido mucho. La mayoría éramos nuevos en la categoría, empezando por el entrenador. El crecimiento exponencial que ha tenido el equipo respecto a jugadores y competiciones es increíble. Con todo esto, la victoria frente al Barcelona quedaría en un segundo plano”.

Preparación del encuentro: “¿Pero vais a tener en cuenta cuenta cuando analicéis el partido, el poco tiempo que hemos tenido?Nos adaptaremos, el tiempo que sea lo utilizaremos al máximo. Venimos de dos partidos muy exigentes y este es un partido diferente, pero esa exigencia también nos gusta, nos encanta competir. La eficacia va a ser muy importante, la organización, la atención permanente y que ellos que no tengan su día”.

El Barcelona más imprevisible de los últimos años: “No solo por el poco tiempo que tenemos, sino por las circunstancias de nuestro equipo, todos nuestros focos están sobre nuestra identidad de equipo. El esfuerzo de los jugadores está siendo más que triple. Necesitamos a todos los jugadores a su máximo nivel. Estos partidos son, como todos los de Liga, Copa y Europa, tienen muchas dificultades, mi foco está en nosotros mismos. El ritmo de partidos no da tiempo a plantearse situaciones respecto al rival. Ojalá mañana podamos tener un gran partido y sigamos demostrados lo que somos, un gran equipo”.

Gonalons: “Esperaremos las valoraciones y ver cuánto y si puede entrenar. Garantizo que soy el que más desea saberlo y no lo sé”.

Emparejamiento de Copa frente al Málaga: “A parte de ser un gran rival, por el desplazamiento hasta eso nos alivia. Para nuestra preparación es muy importante. No olvidemos que hace dos años estábamos yendo a la Rosaleda, en un mes de noviembre, para jugar contra el Málaga que había ganado todo como local. Es un rival fortísimo que se quedó a las puertas de primera división. Es muy similar a nosotros y va a ser duro. Esto es lo bonito de la Copa”.

¿Qué preocupa más del Barcelona? Messi, Pedri…: “Y quedan cosas por el camino. Nosotros tenemos que estar a nuestro mejor nivel, que seamos eficaces y mostremos nuestra mejor versión”.