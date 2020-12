Diego Martínez: “El equipo ha tenido sus opciones”

El Granada CF cae ante el Real Madrid, pero lo hace con orgullo y luchando hasta el final. Se sabía que el reto era difícil, aún así, los rojiblancos han luchado hasta el último segundo y han rozado con la yema de los dedos el empate. De hecho, lo más justo, por lo que se ha visto en el terreno de juego hubiese sido el 1-1 como resultado final.

A pesar de la derrota, Diego Martínez hace una valoración positiva de la actuación de sus jugadores sobre el césped del Alfredo Di Stefano, sobre todo, por haber puesto contra las cuerdas en más de una ocasión al rival con el marcador ya en contra. “Cuando uno no gana no puede estar satisfecho, porque nuestra mentalidad es ganar y sumar, pero sí creo que el rendimiento del equipo ha sido bueno. Empezamos con la ocasión más clara de partido, pero con este tipo de equipos si no aciertas la dinámica del encuentro se te complica. En la primera aparte hemos estado muy ajustados en la presión, hemos recuperado arriba quizás nos ha faltado un poco más de precisión en los centros al área. Incluso con el 1-0 el equipo ha metido al rival en el campo contrario. El arreón que da el equipo con el marcador en contra, donde se sentía que el equipo rival veía peligrar el resultado, eso es con lo que nos tenemos que quedar. El equipo ha tenido sus opciones. Solo me queda darle la enhorabuena al equipo porque hemos hecho un partido bastante completo en cuanto a prestaciones”.

El encuentro frente a los de Zinedine Zidane no ha estado exento de polémicas. Una de las acciones más comentadas del partido ha sido el supuesto penalti de Casimiro sobre Herrera, una falta que el árbitro no vio y que no se pudo revisar por las normativa del VAR. Ante esta polémica, el técnico se ha mantenido fiel a su discurso y ha respondido, que siempre respeta la decisión del árbitro. Además, tras esa acción, el entrenador ha sido amonestado por protestar, pero en rueda de prensa al ser preguntado por la conversación que ha mantenido con el colegiado ha preferido dejarlo como “cosas de partido”.

Polémicas a parte, el primer gol del Real Madrid viene por un fallo de Vallejo en su marca hacia Casimiro. Ante este error, Diego Martínez recuerda que él “no hace valoraciones individuales” y asegura que “en general el equipo y Vallejo en particular les doy buena nota. Para nosotros es todo un reto enfrentarnos al Real Madrid y en lineas generales la actuación del equipo ha sido muy buena, más allá de que nos hubiese gustado llevarnos algún punto”.

Al final del encuentro, se ha podido ver a los rojiblancos bastante agotados y, de hecho, jugadores como Domingos Duarte ha dado un buen susto al retirarse en el descanso cojeando. A pesar de lo que se vio sobre el terreno de juego, el técnico afirma que “El equipo ha acabado muy bien fisicamente. Ha habido muchas transiciones que hacían el partido muy abierto, pero no creo que hoy haya sido una cuestión de fatiga acumulada ha sido de exprimirse al máximo y tener una concentración al límite de nuestra capacidad porque si no no tienes posibilidad de plantarle cara al Real Madrid. Hoy aunque hubiésemos tenido diez días de descanso hubiésemos acabado igual de fundidos”.