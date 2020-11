Diego Martínez: “Cuando pisábamos área rival hacíamos daño, pero nos ha faltado continuidad”

Tercera derrota consecutiva del Granada en Liga. No ha sido el mejor encuentro de los nazaríes que se han visto superados por el Celta de Vigo en casi todo el encuentro. El tanto de Luis Suárez quedó en el olvido por la rápida contestación de los locales. Se mantuvo la igualdad en el luminoso hasta el tramo final del encuentro cuando, en dos ocasiones fortuitas, los gallegos sentenciaron el partido. Diego Martínez reconoce la superioridad del rival y achaca esta derrota a la falta de continuidad del equipo para generar ocasiones de peligro.

Valoración: “Ellos han iniciado muy bien el partido, sabíamos que nosotros, no solo por el cambio de entrenador, si no que por venir del jugar el jueves, sabíamos que eso podía ser así. Rui nos sostuvo en el partido. A partir del gol, se ve el partido que nosotros buscábamos. Al final de la primera parte es lo que buscábamos, pese que a no supimos darle continuidad al 0-1 porque nos marcaron muy pronto, el equipo se ajustó y tuvo varias ocasiones muy claras. Ese era el tipo de partido. Esta claro que el Celta ha estado mejor. Cuando no estás cómodo y te cuesta es importante no solo la eficacia, si no también saber resistir. Hemos cometido errores impropios nuestros. Futbolísticamente, a levantarnos, pese a que tenemos algunas bajas, algunos jugadores que han entrado hoy ya están siguiendo su proceso de recuperación”.

Falta de continuación: “El Celta ha estado muy preciso. Nosotros no encontramos ese ajuste con el sistema de juego hasta bien entrada la primera parte. Cuando pisábamos área rival hacíamos daño, pero nos ha faltado continuidad. Para poder competir sí, pero para poder ganar nos ha faltado esos periodos del partido donde nos hacemos con el balón y hacerlo con un poco más de tranquilidad. Hemos jugado sin claridad”.

Remontada: “Es un dato que podía pasar en cualquier momento. Nos hubiese encantado tener más partidos en los que no nos remontasen, pero no ha podido ser. Es un dato más, yo ni lo había pensado”.

Partido del jueves contra el PSV: “Lo primero, me intento quedar con lo positivo y jugar en Europa lo es. Es cierto que nuestra realidad es de mucho desgaste. No solo por la disponibilidad física, si no también mentalmente. Cuando haces un crecimiento exponencial como equipo, todo crecimiento tiene un precio. Nosotros hemos vivido un momento muy bueno, con 14 puntos en LaLiga y ahora estamos en un momento peor. Tenemos que seguir en la linea de intentar mejorar y asumir con naturalidad que iba a ser un año muy ilusionante, pero muy exigente. No ha podido ser, el rival ha sido mejor y hay que pasar página, a pensar en el Granada-PSV”.

Vuelta de Quini: “No solo Quini, Antonio Puertas también, ha pasado por un proceso terrible y otros jugadores que no están en plenitud. Es positivo que vuelva. Lo que ocurre es que no es fácil enlazar los procesos de optimización del jugador y de recuperación con tanto partido entre semana. También la valentía de Quini, no es fácil ponerte a ese nivel después de tanto tiempo fuera. Hay más de una nota positiva, además de lo de Quini. El año pasado también pasamos por momentos difícil y ahí es cuando se ve la creencia”.