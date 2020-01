Diego Martínez: “Germán no ha hecho lo suficiente como para que lo expulsen”

Diego Martínez ha comparecido en rueda de prensa tras caer por 1-0 en el Camp Nou. Estas han sido sus palabras:

Valoración y segunda vuelta: “La clasificación no la miramos, intentamos sumar todo lo que podamos. Lo primero es dar la enhorabuena al Barcelona por su victoria y también a mis jugadores porque han hecho un partido muy concentrados y organizados. Nos ha faltado precisión y claridad para haber enlazado los contrataques. Sabemos que este tipo de partidos son así. No lo hemos conseguido y lamentablemente hemos encajado en la segunda parte”.

Influencia de la expulsión: “No nos gusta valorar esto, pero creo que ha sido una expulsión muy rigurosa. El Barcelona tiene nivel para ganarte igual, pero es cierto que esa acción es bastante rigurosa. Creo que, en el mismo minuto, Vidal se ha ido sin tarjeta amarilla del campo. Que eso te acarree expulsión no solo para este partido, sino para el siguiente, es algo muy duro. Me fastidia por los jugadores porque se han dejado el alma”.

Rabia por la ocasión de Yan Eteki: “Es un resultado que hay que asumir, el equipo ha tenido una organización defensiva muy buena, hay que esta muy acertado en este campo. El palo no entró, como tampoco entró alguna de ellos. Hemos hecho el partido que necesitábamos hacer, un partido de eficacia en las áreas. Lo que más rabia me da es la expulsión. Me duele mucho perder a un jugador en una acción bastante rigurosa”.

Resistencia a pesar del escenario: “En fase defensiva, sí; pero en ataque pudimos hacer bastante más daño del que hemos hecho. Hemos tenido algo de imprecisión y precipitación y ese es el mayor debe con el que nos vamos. Ese tipo de acciones teníamos que haberlas concretado algo mejor”.

Barça distinto de lo esperado: “Esperábamos lo que hemos visto. Ese es el estilo reconocible desde hace muchos años y que Messi no esté muy acertado, pero lamentablemente ha estado acertado en la acción del gol. Es muy complicado, lo intenta todo. Pero creo que sí conseguimos que no estuvieran cómodos. Como el Barcelona tenga su día, no hay quien los pare”.

Cambia la planificación para el partido la llegada de Setién: “En lo esencial, nos hemos basado en lo que hemos visto del Barça en los últimos partidos y en el de ida, sabiendo que varía un poco siendo en el Camp Nou. También con algunos matices por la llegada de Quique, pero son pocos días y nos hemos centrado en lo que sabíamos para hacer el plan de partido”.

Germán, ¿irresponsable?: “Creo que, sea falta o no, que sea amarilla analizando comparativamente con otras faltas que se han ido sin tarjeta… Te pueden ganar con once para once, pero lo que me duele es perderlo para la semana que viene, y francamente creo que no ha hecho lo suficiente como para que lo expulsasen”.

Hacer cosas que no le gustaban: “Sí, por ejemplo, estar tanto tiempo hundidos sin balón. Nos gustan más otras cosas, robar más arriba y ser capaces de darle vértigo al partido y tener más tiempo el balón. Creo que en las áreas hemos sido un equipo difícil y eso tiene mucho mérito”.

Foulquier: “Carlos Neva no estaba al cien por cien, tenemos tres partidos esta semana y queríamos dar soluciones. Creo que Dimitri ha hecho un buen partido, puede resolver duelos individuales con menos ayuda que otros, ha tenido un par de arrancadas que nos han dado aire y tiene que seguir cogiendo rodaje. Ha hecho un partido interesante, teniendo en cuenta el partido que era”.