Diego Martínez: “Esta semana era urgente para recuperar”

Diego Martínez espera poder recuperar a algunos efectivos de cara al partido de Liga de este domingo ante el Athletic Club. La larga lista de lesionados condicionará una vez más el once del técnico del Granada CF, que no ha querido dar pistas sobre la alineación.

Disponibilidad: “Aún queda un entrenamiento y veremos. Trataremos de apurar al máximo. Quini ha podido hacer algunos entrenamientos con el equipo. Los demás esperaremos porque llevan arrastrando bastantes molestias y también el jueves que viene tenemos jugadores que no podrán estar por sanción. Vamos a tener que hacer una combinación lo más idónea posible para intentar ganar el partido de mañana y poder tener un buen estado físico para el siguiente partido. Ha sido una semana para recuperar”.

Nuevo Athletic con Marcelino: “Enhorabuena al Athletic por su pase a la final de Copa por segundo año consecutivo. No sería justo entrar en comparaciones, pero estamos hablando de Marcelino García Toral, que es uno de los mejores entrenadores españoles. Siempre es apasionante analizar sus equipos porque en cada partido se puede aprender muchísimo. Es un equipo con un estado de confianza brillante y eso es lo que nos vamos a encontrar. Cuenta con mucho ritmo e intensidad, además de la calidad que atesoran estos jugadores”.

Balance de un año de pandemia: “Quién nos iba a decir en aquel momento que íbamos a estar un año sin público y con todas las cosas que nos han pasado. Pero también es verdad que quién nos iba a decir que un año después íbamos a estar en unos octavos de final de Europa League. Se una pena que la afición no haya estado con nosotros, pero sí lo ha hecho desde el corazón, que eso a veces también es más importante”.

Canteranos: “Nunca doy alineaciones antes del partido. Mis jugadores son los primeros en enterarse. Apuraremos hasta el final para que todos estén es las mejores condiciones posibles y ya veremos qué pasa”.

Fatiga acumulada: “Tenemos una temporada de muchísima exigencia. Es cierto que esta semana no hemos tenido partido, pero era algo urgente para poder recuperar. Lo que sí me gustaría es contar con la mayoría de efectivos posibles. Jugamos a las nueve de la noche y afrontar la situación que tenemos a esa hora siempre es un poco mejor. El factor cansancio no fue determinante para ganarle al Elche y esperemos que suceda lo mismo.

Lateral izquierdo: “Nunca hacemos valoraciones individuales. Siempre sacamos el once que nos parece más oportuno para intentar ganar el partido. Independiente de la elección que tengamos mañana son muchos los partidos que se nos vienen. Lo solucionaremos como equipo”.

Sanción de la UEFA: “Me ha llamado la atención la noticia de que hemos sido sancionados por UEFA. Es una cosa muy normal y habitual. Las amarillas, como sanciones disciplinarias que son, van acompañadas de multa económica. Es cierto que nos retrasamos en la segunda parte. Fue algo que no fue consciente, porque entendimos que poder reubicar al equipo era más importante que retrasarse uno o dos minutos. Al igual que el año pasado en Champions sancionaron por el mismo motivo tanto al Nápoles como al Barcelona. Y respecto a la sanción de la foto histórica, es la que más me sorprende. Es una imagen de un valor incalculable y que queda para la historia del Granada. Es una foto como la que haría cualquier equipo que pasa a unos octavos de final de Europa League. Lo único que me arrepiento de esa foto es que no podían estar todos los jugadores, porque a algunos no los dejaron bajar al césped. Fue una situación única en la que hicimos algo que hubiera hecho cualquier otro equipo. A partir de ahí, orgulloso del equipo y esa foto”.