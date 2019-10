Diego Martínez: «Es una barbaridad y nos lo hemos merecido»

Diego Martínez ha comparecido en rueda de prensa después del triunfo ante el Real Betis que permite a su equipo ser líder con 20 puntos en diez jornadas. El técnico nazarí ha analizado así el encuentro:

Qué siente y cómo está el vestuario: “Muy orgulloso de los jugadores. No miramos la clasificación, pero estamos muy orgullosos de este vestuario, el mérito es de una plantilla que tiene la generosidad de Carlos en el gol, el trabajo que hace Soldado, Adrián Ramos animando y apoyando al equipo porque necesitaba ese aliento para los últimos minutos, etc. Eso es lo que me hace sentir muy orgulloso, además de la conexión con la afición”.

Partido sufrido: “Hemos tenido buenos momentos. No nos olvidemos contra quién nos hemos enfrentado, equipo con calidad, jugadores de primer nivel que podían decantar el partido y teníamos que estar muy concentrados. Ha habido momentos en la primera parte donde hemos estado bien con el balón y en otros hemos estado concentrados y fuertes defensivamente; las ocasiones más claras han sido nuestras. El partido ha sido el que esperábamos, esto es Primera y nosotros somos el Granada. Nos ha faltado matar el partido en algún contraataque, no le puedo pedir más a estos jugadores, lo están dando todo”.

Dónde está el secreto: “El secreto está en los jugadores”.

Gonalons: “Me alegro mucho por él, pero siempre hablamos en clave colectiva. La generosidad de los jugadores para dar al partido lo que necesita es vital. Hay que ver a los que estaban fuera del campo cómo estaban celebrando la victoria. Creo que no podemos perder la perspectiva. Cuando uno lo da todo, el resultado se puede dar o no, pero cuando lo da todo un equipo como este, es para quitarse el sombrero. Sigamos mejorando y que la afición disfrute. Vamos a un partido durísimo el jueves y estamos disfrutando de este camino”.

20 puntos, media permanencia: “Quién sabe en qué puntuación va a estar la permanencia al fina. Es una barbaridad. Nos lo curramos mucho y nos lo hemos ganado”.

Ambientazo: “El recibimiento ha sido espectacular, la gente ha tenido una conexión con el equipo tremenda, los necesitamos como los hemos tenido hoy. Por dos horas todo el mundo se ha olvidado de sus problemas. Cuando un aficionado se identifica con los jugadores que lo representan, eso, independientemente de la victoria, eso es extraordinario. Se me ha puesto la piel de gallina”.

La clave: “Los jugadores son la clave, se han empeñado en darme la razón cuando digo que todos son importantes y necesarios. Nuestra plantilla tiene eso, sabe qué valores tiene y qué necesita el equipo para poder enfrentarse a cada rival. A mi equipo técnico le doy la enhorabuena por la semana rara por el cambio de horarios, de comidas y demás. Todo el mundo ha tratado de facilitarnos las cosas. Es un triunfo de equipo, pero también un triunfo de club”.

Inercia para la semana: “Inercia no hay en el fútbol. Hoy, a disfrutar, a recuperarnos y mañana a mejorar, a seguir recuperándonos y a preparar el partido del jueves. Hay que ir al límite y qué bonito que estemos en esta situación. Toca disfrutarlo”.

Sexta portería a cero: “Es extraordinario, enhorabuena por Rui y por el ‘Pescao’ Fernández, que me pone la cabeza como un bombo si no tenemos portería a cero. En tanteos bajos, solemos ganar el partido. La única pega es que nos faltó decidir mejor para hacer el 2-0”.

Segunda posible amarilla de Javi García: “No hacemos valoraciones más allá de que confío muchísimo en Mateu”.

Último cambio, defensa de 5: “Había que corresponder al cambio rival y también lo teníamos preparado. Es habitual que lo hagamos, el año pasado lo hicimos muchas veces. No voy a exigir a mis jugadores nada que no hayamos entrenado”.