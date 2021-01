Diego Martínez: “Es necesario traer jugadores este invierno”

Diego Martínez ya no se anda con rodeos. El técnico rojiblanco, a poco más de una semana para el cierre del mercado, habló sobre la necesidad de incorporar nuevos jugadores en los próximos días para poder aliviar la carga de trabajo y suplir a los lesionados que se acumulan en el centro del campo y los laterales.

Descansos: “Nos tenemos que adaptar. Recuperarnos del partido pasado y tenemos que ser muy fuertes mentalmente y saber que tipo de partido vamos a hacer”.

Rival: “Los partidos contra Osasuna siempre son complicados. Es un equipo con potencial similar al nuestro. Los datos son engañoso si no los contextualizamos. La estadística en frío no tiene sentido si no se. Es un rival peligroso que tiene necesidad de puntos. Tenemos que focalizar todo en el partido del domingo, porque nos va a exigir mucho. Ellos recuperan a Lucas Torró y tendremos que ver cómo está el terreno de juego, esperemos que no pase como en Eibar”.

Bajas: “Sí o sí saldremos con once jugadores. Es cierto que esta vez tenemos las bajas focalizadas en una misma parcela del campo. En la variabilidad táctica ha estado nuestro crecimiento. Si hemos conseguido llegar a donde estamos es gracias al trabajo de mucho tiempo. Las soluciones tácticas son las que nos dan riqueza como equipo”.

Terremoto: “En el campo no lo hemos sentido. En el edificio al parecer sí. Estamos en una zona sísmica y para que la gente diga que se ha notado bastante ha tenido que ser bastante fuerte”.

Afición: “Tendríamos más puntos si tendríamos nuestra afición con nosotros, aunque creo que es algo que le pasaría a todos los equipos”.

Navalcarnero: “Ha eliminado al Eibar. Está haciendo una gran gesta. El terreno de juego, que sintético, también incidirá en esta situación, pero no es momento de pensar en eso, aun quedan varios días”.

Mercado: “Sé que hay una Junta, pero no sé nada más al respecto. Todos los que estamos en el día a día estamos muy focalizados ene l mercador de invierno. Es el momento y es necesario, tanto por la cantidad de jugadores como por la carga de trabajo. Sé que Fran Sánchez está trabajando muy duro y muy bien”.