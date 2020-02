Diego Martínez: “Damos lo que tenemos en cada partido”

Diego Martínez pasó por sala de prensa para analizar la derrota ante el Athletic Club en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Estas fueron sus palabras:

Sensaciones: “Que la eliminatoria está abierta, hemos resistido ante un equipo muy difícil y Los Cármenes en la vuelta será decisivo”.

Equipo competitivo: “Hemos empezado muy bien el partido, luego hay una fase que ellos están mejor y cuando ellos han tenido más dominio hemos resistido. Nos ha faltado continuidad. Venimos de Segunda División y para algunos es la primera vez en este ambiente. Hemos mostrado gran concentración y hemos resistido cuando ha tocado y ahora queda otro partido”

Plan de partido: “No tengo un botón para elegir, si hubiese podido elegir habría elegido ganar. Ahora la eliminatoria está más favorable para el Athletic. Sabíamos que teníamos que resistir. El equipo siempre da la cara.”

Con tres centrales se mejora: “Lo hemos cambiado durante el partido, no solo en el descanso. En Getafe me matabais y ahora queréis que juguemos con tres centrales, tenemos que encontrar soluciones no tanto a lo que esperamos que pase, sino a lo que va demandando el partido. Ajustamos mejor, incluso en la primera parte. La modificación nos ayudó a controlar un poco mejor el juego. Tenemos que exprimir el limón de todas las maneras. Tenemos que hacer encaje de bolillos”.

Puertas y Domingos: “No lo sé todavía exactamente”.

Debate de tres centrales: “Competimos como podemos, damos lo que tenemos en cada partido, en cada acción. No hay debate, lo hemos hecho. Me llama la atención que esto tiene estas cosas. En este campo es muy difícil jugar. El Athletic es un equipazo y el ambiente es tremendo”.

Buenas ocasiones al final: “El equipo se encontró cómodo. El arreón del Athletic lo puede todo al final. Ellos no querían encajar porque encajar en casa complica la eliminatoria. Nos ha faltado llegada. Ha habido algunas contras muy mal tiradas por nuestra parte. La lástima es que no haya entrado en una de esas”.

Atmósfera en Los Cármenes: “Va a ser decisivo. Es una oportunidad histórica para nosotros ese partido de vuelta que queda dentro de mucho tiempo. El sábado necesitamos también el apoyo de nuestra gente”.

Arbitraje: “No solemos valorar esas acciones”.

¿Qué se puede hacer mejor en la vuelta?: “A ver qué equipo podemos sacar y cómo nos recomponemos. Ya habrá tiempo de pensar. Lo ideal sería tener portería a cero y meter dos goles, claro, pero hay que hace muchas cosas y todavía queda mucho. Es tremendamente complicado y hoy hemos jugado en uno de los campos más difíciles de Europa”.