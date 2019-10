Diego Martínez: «Competir en Primera es un privilegio, da igual la hora»

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa en la previa del duelo del próximo domingo frente al Real Betis. Estas han sido sus palabras:

Cómo llegan: “Lo más importante es estar a nuestro mejor nivel y tratar de mostrar nuestra mejor cara, pero no el domingo, sino en general; ese es nuestro punto de partida. A partir de ahí, nos preparamos para enfrentarnos a un rival que, independientemente de las circunstancias, tiene una gran plantilla, un gran entrenador, jugadores que pueden desnivelar la balanza del partido y en ese sentido estamos preparados y conscientes de que es uno de esos encuentros donde la atención es vital”.

Puertas: “Quedan dos entrenamientos y falta mucho, no sabemos”.

Posible liderato y posible lleno: “El viernes, ante un rival que no es ni derbi, ni Madrid ni Barcelona, hubo una entrada estupenda. Me comentaban que había muchos niños, eso tiene que ver con lo que estos jugadores están consiguiendo en lo que se refiere a conectar con su afición, a esa semilla de Granadinismo. Esos niños que ahora vienen al estadio con 5-6 años con sus padres y madres o abuelos, eso es algo impagable para el futuro. Nos ilusiona muchísimo poder hacer 20 puntos en la jornada 10 y es un partido que tiene que ser una fiesta del fútbol andaluz. Aunque la hora es un poco extraña, es una hora bonita y para disfrutar”.

Cambios en el dibujo: “Independientemente del sistema o del dibujo, no tiene solo que ver con que te enfrentes a un rival, porque cada uno tiene sus características y necesidades, sino con el desarrollo del partido, qué jugadores salen de inicio y qué jugadores encajan mejor para las circunstancias del partido y del rival. Los jugadores creen en ello y en esas estamos. El año pasado había jugadores que jugaban menos, como Azeez, y ahora están entrando más, eso tiene que ver con el rendimiento que tienen. Nos estamos reconfigurando como equipo para sacar el máximo jugo de las nuevas incorporaciones”.

Horario: “Competir en Primera es un privilegio sea a la hora que sea, da igual. Es cierto que hemos intentado asemejar un poquito las comidas y los entrenamientos; el rival jugó el domingo pasado a las dos de la tarde y tienen esa experiencia, es la primera vez para nosotros y estamos encantados. Más allá del partido, lo que siempre intentamos hacer es cuidar los detalles y prepararnos de la mejor manera posible”.

Tres partidos en siete días: “Son tres en una semana y habrá que ver las sensaciones de esos jugadores que vienen de un proceso de recuperación y ver cómo gestionar tres partidos muy distintos, con equipos muy diferentes, con escenarios diferentes. Durante la preparación tratamos de contemplarlo todo, pero a la hora de tomar decisiones, el jugador que no juegue este domingo tiene que estar muy preparado para el jueves, porque volvemos a jugar y el domingo otra vez”.

Si se gana, 11 puntos con el descenso: “De hipótesis no hablamos, ni en negativo ni en positivo, queremos centrarnos en el siguiente partido, ante un rival muy fuerte, que viene de hacer dos temporadas soberbias, extraordinarias. Es de esos equipos que puede estar en la zona noble de la clasificación por potencial y porque tienen jugadores de un gran nivel y un entrenador muy bueno”.

Rubi, cuestionado: “Esto no va de entenderlo, sino de convivir con ello, es nuestra profesión. Los grandes equipos son los que se forjan desde la estabilidad. Como entrenadores, sabemos cuál es nuestra profesión y desgraciadamente esto funciona así para nosotros. De alguna forma, va con nuestro cargo”.

Vadillo y el balón parado: “Vadillo jugó por merecimiento propio. Cuando salieron él y Carlos (Fernández) en el Bernabéu, nos dieron vitamina futbolística y se ganó estar ahí. Eso no significa que cuando no salga no se lo merezca, tengo que poner a once, no a quince. Está claro que, además del balón parado, hay que ver con quién se va a enfrentar y con quién va a complementar mejor. Afortunadamente tengo un grupo que es espectacular porque hay jugadores como Ramón Azeez que sale y vuelve a ser importante desde el banquillo, son tíos que están siempre ahí cuando se les necesita. Salen Adrián Ramos o Darwin Machís y exactamente lo mismo. Lo que tenemos que tener claro es que este Granada necesita todo de todos en todo momento. Necesitamos beneficiarnos de sea variabilidad, de esos cambios”.

Renovación y Quini: “Estoy muy bien aquí, muy feliz, muy contento, pero solo me interesa el siguiente partido en Los Cármenes, con un ambientazo y poder sumar tres puntos. Todo mi foco está ahí. Lo de Quini me parece muy bien. Si yo fuese aficionado del Granada, creo que el club está tomando decisiones muy buenas, porque son jugadores que aúnan rendimiento, talento y compromiso; eso es la esencia de esta Granada y del proyecto que estamos construyendo y desarrollando desde hace un año y algo. Es vital añadirle al rendimiento y al talento el compromiso en las adversidades”.