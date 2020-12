Diego Martínez: “Ante las bajas tenemos que ser camaleónicos”

El Granada cierra el año ante el Valencia en el Nuevo Los Cármenes. Diego Martínez tendrá que hacer de nuevo un doble tirabuzón invertido desde el banquillo para poder suplir las bajas de Machís y por lesión y de Luis Milla por coronavirus.

Balance del año: “No es momento de hacer balance, estamos en la previa de un partido importantísimo. Todo nuestro foco debe estar en el Valencia y en la posibilidad de competir por tres puntos. Todas las energías deben estar ahí”.

Descanso de Navidad: “El Valencia también ha podido descansar. Ha sido una semana atípica, con dos días de navidad, en fechas especiales. Emocionalmente no es fácil para el profesional, porque la mayoría hemos vivido estas fechas sin nuestros seres queridos. Aquí no nos aburrimos nunca, porque tranquila no hay ninguna semana, pero esta la vivimos con ilusión. Nos enfrentamos a un equipo que siempre será un grande”.

Positivo de Milla: “Espero que se recupere lo antes posible y no haya más casos. Milla y Montoro son de un perfil similar en cuanto a características tenemos que ser camaleónicos. Hay jugadores que no van a estar, como Machís o alguno más. No están, pero entrarán otros con otras características que nos van a dar otras cosas. Hay que intentar se competitivos”.

Valencia: “Es un club grande, en el once la mayoría son jugadores del año pasado. Con un sello muy definido por su entrenador, además de talento tienen velocidad y experiencia. Nos hemos enfrentado tres veces el curso pasado y han sido partidos bonitos, de mucha igualdad, de intensidad y exigencia”.

Cambios institucionales: “Lo desconozco. Yo soy entrenador de fútbol. Mi día a día sigue siendo igual que en estos años, con Antonio y Fran como interlocutores. Tenemos la intención de seguir creciendo como club y como equipo, en eso estoy”.

Situación de la pandemia: “Sobre todo ha afectado en lo social. Sería injusto centrarnos en lo deportivo, aunque ha sido una temporada atípica que lo ha condicionado todo. Pero sería injusto hablar de eso cuando en la vida diaria, los amigos, los familiares y la sociedad están viviendo un verdadero drama. Creo que nos va a hacer mejores de cara al futuro. Como ya antes del covid, desde que soy entrenador de este equipo, digo que hay que adaptarse y afrontar las adversidades para tratar de dar la mejor versión. Ojalá que en 2021 haya salud y que vuelva a traer esa mal llamada normalidad”.