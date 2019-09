Diego Amador: «Va a haber muy buen rollo y la gente va a disfrutar mucho»

Diego Amador es un músico sevillano al que ningún instrumento se le resiste. Cantaor apasionado y compositor libre, al que la fusión de estilos le llama desde sus inicios y que no tiene miedo a probar. Es por su gusto por la fusión por lo que ha decidido darse cita este miércoles 18 de septiembre con otro gran artista con un estilo bastante alejado al suyo, Big Menu, con el que comparte su gusto por el jazz. Ambos actuarán en el ‘Ciclo1906 Historias para una Inmensa Minoría‘, que tiene lugar en Lemon Rock. Al acto también acudirá el poeta Benjamín Prado como maestro de ceremonias.

Pregunta (P): ¿Cómo recuerda su infancia vinculada a la música?

Respuesta (R): Mi infancia estaba en un entorno muy bonito, era bastante familiar, cálido, con mucho cariño a la música y entre nosotros, una infancia muy bonita. Mis compañeros y yo éramos como una familia.

P: Usted toca muchos instrumentos, ¿cuáles o cuál prefiere?

R: Eso dicen, sí toco varios instrumentos, pero el que mejor toco en directo es el piano. Soy un músico compositor y arreglo y un poco de todo y no queda otra que conocer un poco de todo. Vengo de una familia de guitarristas, no es que toque la guitarra en directo, pero la toco de vez en cuando en fiestas o para acompañar, por ejemplo, y la suelo grabar para discos y eso, pero es un instrumento muy difícil y no podría tocarlo en directo.

También toqué el bajo durante mucho tiempo de gira con el Tomatito o Remedios Amaya y gente del entorno del flamenco. En realidad, cuando entras a un estudio ves colores y tocas de todo, pero mi materia es el piano.

P: ¿Es usted autodidacta o ha recibido clases?

R: Me considero totalmente autodidacta, la única clase que he recibido, aparte de la de mi padre, mis hermanos o la que vivía en mi casa, ha sido la de la calle.

P: ¿Cómo definiría su estilo?

R: Yo parto del flamenco, aunque tengo un estilo libre y estoy siempre al servicio de la música. Según lo que me vaya pidiendo el corazón y la mente en ese momento es lo que voy componiendo, me dejo llevar.

P: ¿Piensa que en España el flamenco está bien valorado?

R: Sí, pienso que sí, aunque a veces el flamenco es complicado. A veces se le da más bombo a gente que puede llevar menos tiempo o no tiene tanta calidad y no se da la posibilidad de conocer a gente que es buenísima y que solo nos conocemos entre artistas.

Yo, en ese sentido, he tenido mucha suerte. Me he movido mucho y con mucha gente y quizá eso me ha ayudado. Luego veo a otras personas que deberían estar más lejos y no lo están, un poco de injusticia, aunque supongo que no solo pasará aquí con el flamenco, sino también con todos los países y estilos musicales.

P: Usted que es un gran artista y tiene esa pasión por la música, ¿piensa que los nuevos artistas que hacen fusiones lo hacen con una buena calidad?

R: Sí, yo creo que sí hay calidad. No sigo el trap, pero si escucho todo lo que sale de flamenco para aprender más cosas y algunos sí son buenos. Es cierto que en ocasiones hay músicos que se nota que están más verdes y se da mucha importancia de la necesaria y le hace falta más tiempo, o gente que tienen lo que a otros nos hacía falta, ese empujón que te ayude a dar el paso y se te conozca y valore. Hay que darle paso a todo el mundo, aunque le falte tiempo y madurez.

P: De todos los trabajos que ha realizado por el momento ¿a cuál le tiene más cariño o tiene mejor recuerdo?

R: Sinceramente, cada trabajo para mí, tanto como solista como acompañando, siempre he tenido el mismo cariño y dedicación para ellos. No hay nada con el que pueda decir que me esmere más o menos, para mí todos los conciertos son importantes.

P: De cara al futuro, ¿qué proyectos se le plantea?

R: Ahora estoy muy reciente con el último disco ‘Vivir’, y ahora tengo en mente otro proyecto más flamenco, aunque tengo otros más en mente. Lo que pasa es que no doy abasto, porque siempre estoy en producciones, grabaciones o giras y no me da mucho tiempo.

P: ¿Qué podrán disfrutar los granadinos en el concierto del miércoles 18 de septiembre en Lemon Rock?

R: En el concierto va a haber buen rollo, sobre todo, el rollazo de Big Menu o el de Benjamín Prado, que no lo conocía y me parece un tío espléndido, no solo por lo que hace y lo que hizo con Sabina y otra gente.

Hay muy buen ambiente con la gente de 1906, que son como de la familia y tenemos un cariño mutuo. Creo que el concierto va a ser algo divertido. Yo nunca he tocado la música que toca Big Menu, que mezcla hip-hop con jazz, reggae o un poco de todo, pero cuando los escuché y me propusieron hacer algo juntos, como yo soy tan libre, pues no me lo pensé. Me gustó mucho, estos chicos son unos cracks.

Creo que a todo el mundo le va a gustar y vamos a estar en un ambiente muy bueno con una gran energía, en un sitio muy pequeño pero precioso y esperamos, de verdad, que todo el mundo disfrute.