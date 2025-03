¿Cómo viven y celebran los granadinos el Día del Padre?

El Día del Padre sigue siendo una fecha señalada en muchos hogares granadinos, aunque no todos lo celebran con la misma intensidad. Así lo reflejan las opiniones recogidas en una encuesta realizada en las calles de la ciudad con diversas respuestas.

Algunos vecinos de la ciudad destacan la importancia de esta jornada para reunirse en familia y expresar su cariño, mientras que otros consideran que se trata de una festividad que no celebran. “Vivo lejos y hace años que esa tradición se ha perdido, pero espero poder tener el detalle de llamarle o hacer alguna videollamada para demostrarle el valor que ha tenido en mi vida”, comenta una joven. En contraste, otra ciudadana opina que “en casa no hacemos mucho. Solemos cenar y a lo mejor damos un detalle”.

Siendo una ciudad universitaria, son muchos los que comentan que pasarán el día lejos de sus familias: "justamente estoy viviendo aquí y veo poco a mi padre, solamente cuando bajo los fines de semana. Tendré que bajar este fin de semana, aunque no sea el mismo día, para echar un ratillo con él". Para algunos, este día tiene un punto triste al haber perdido a aquel ser querido y no poder celebrarlo a su lado.

Más allá de regalos y comidas familiares, la fecha sigue generando debate sobre su significado y relevancia en la actualidad. Para algunos no deja de ser un día simbólico sin mayor importancia, afirmando que el reconocimiento a los padres debe hacerse todos los días y no sólo en una fecha concreta del calendario. Aún así, no deja de ser un día lleno de alegría para muchos padres e hijos que deciden vivir un día familiar de una forma algo más especial que en su día a día.