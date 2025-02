Vithas Granada pone en valor a las mujeres profesionales del hospital

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Hospital Vithas Granada quiere aprovechar para destacar el compromiso y la excelencia de las mujeres que ponen su talento y dedicación al servicio de la salud y el bienestar de sus pacientes.

Es fundamental que las niñas se sientan inspiradas por ejemplos cercanos de mujeres líderes en la ciencia y la salud. Ver a mujeres desempeñando roles clave en todas estas áreas les permite visualizar que, independientemente de su género, pueden alcanzar cualquier meta profesional que se propongan.

“Estamos convencidos de que fomentar la presencia y visibilidad de estas profesionales es un paso esencial para motivar a las jóvenes a seguir carreras científicas y médicas, impulsando así la igualdad de oportunidades en el campo de la ciencia”, asegura José Luis Salcedo, gerente del hospital granadino.

Actualmente son muchas las profesionales de Vithas Granada que destacan en el campo de la Medicina y que, además, sobresalen por su liderazgo en la gestión de equipos que pueden ser de alta complejidad. Entre ellas, la Dra. Ana García Navarro, coordinadora del servicio Cirugía General y del Aparato Digestivo del hospital, especialista en cirugía bariátrica con más de 20 años de experiencia, reconocida con el Premio de Nacional de Medicina 2024 en cirugía bariátrica.

Las doctoras Ramos, Victoria y Ana, hermanas y referentes en cirugía vascular y cardiovascular con técnicas pioneras en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica (varices) en Granada.

La neuróloga Ana Jimeno, con una dilatada experiencia en su campo y Premio Extraordinario de Licenciatura concedido por la Universidad de Granada; la doctora Amelia Vizcaíno, con más de 20 años de exitosa carrera, coordinadora del equipo de Ginecología; al igual que la doctora Inmaculada Gascón, profesional de prestigio en Granada y coordinadora del servicio de Oftalmología del hospital.

Al frente de la unidad de mama, es reseñable la labor de la doctora Mónica Salmerón. Y en cirugía, Adela Sáez Zafra, destacada profesional en el ámbito de la proctología, pionera y referente en cirugía láser mínimamente invasiva. En 2019 recibió el Premio a la 'Excelencia profesional de Igualdad' del Instituto de la Mujer del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

No podemos dejar de reconocer la labor fundamental de las enfermeras, quienes desempeñan un papel imprescindible en el cuidado de nuestros pacientes. “Las enfermeras no solo proporcionan atención clínica de alta calidad, si no que también son el pilar de la relación emocional y de confianza que los pacientes necesitan durante su tratamiento”, afirma José Luis Salcedo.

El hospital Vithas Granada da empleo a 800 personas, incluyendo personal facultativo, de enfermería y administrativo, además de los profesionales médicos con los que mantiene acuerdos de colaboración.

De este total, más de un 50% de puestos pertenecen a mujeres, presentes tanto en el ámbito de gestión del hospital como en los servicios médicos, ocupando en ambos casos puestos de responsabilidad. “Nuestras profesionales destacan no solo por su talento y alta capacitación, sino por su empatía y un compromiso constante con las personas y con su salud”, afirma el gerente de Vithas Granada, José Luis Salcedo.

En este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, queremos recordar que el papel de las mujeres en la medicina y la ciencia es fundamental. Desde aquí, extendemos un agradecimiento a todas nuestras profesionales que, con su esfuerzo, determinación y conocimiento, continúan contribuyendo al avance de la medicina y al cuidado de la salud de la sociedad.

