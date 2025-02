El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una "semilla" para generar "ganas de conocer"

Este martes se celebra la décima edición del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una cita establecida el 11 de febrero del calendario desde su declaración en diciembre del 2015 por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta iniciativa busca dar a conocer a las mujeres un camino poco frecuentado por ellas y reconocer su trabajo en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Para este propósito es clave contar con referentes que optaron por estas vías cuando era menos común aún. Es el caso de Claudia Fuentes, docente, divulgadora y gerente de la compañía granadina TM Digital, quien valora notablemente la "semilla" que puede plantar esta jornada para el futuro.

Claudia recuerda cuando le decía a sus amigas "'quiero ser teleco' y todas me miraban con cara rara diciendo 'eso que es'". El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia busca que las jóvenes que se encuentran en la etapa de descubrir sus gustos profesionales no tengan ese "desconocimiento". "Mínimo hay que quitarlo. Que por lo menos todas las chicas que tengamos en España sepan que es ser teleco y luego ya que elijan", añade.

La granadina explica que tuvo "mucha suerte" porque su referente estaba en casa. "Desde que tenía 6 o 7 años aproximadamente, mi padre me cogía los veranos y hacíamos cosas de electrónica. Recuerdo que el primero que hice fue un circuito con luces y con interruptores", rememora. Aquel circuito se rompió tras pintarlo con acuarelas, pero la ilusión de aquella niña por ese mundo ya era indestructible: "a mí eso me maravilló y le dije 'qué hay que estudiar para hacer esto de mayor' y me dijo 'Teleco'".

"Necesitan ver que hay personas que pueden llegar a hacer cosas que a lo mejor ni se hubiesen planteado"

Para Claudia, "siempre va a servir que se muestren referentes de un sector a nivel femenino" para que las niñas puedan "verse reflejadas en alguien". "Necesitan ver que hay personas que pueden llegar a hacer cosas que a lo mejor ni se hubiesen planteado", expone la divulgadora, que tiene claro que este 11 de febrero sirve para "poner una pequeña semilla para que tengan esa curiosidad y esas ganas de conocer lo que ha hecho otra mujer".

Ella se formó en clases con un "20% de mujeres el primer año y un 15% o así el segundo", aunque conoce otras estampas como la del grado de informática, donde ha llegado a ver "tres niñas" en una clase. "Creo que está cambiando, pero entiendo que cuesta", reconoce. Desde TM Digital trata de sumar su grano de arena con ofertas de prácticas a estudiantes de telecomunicaciones. Lo hace desde el convencimiento de que "la relación que puedas tener con otra mujer que ha pasado por lo mismo que tú te puede enriquecer mucho a la hora de salir al mercado". Por otro lado, apunta que en el presente han aparecido en redes "otras profesiones" que pueden "llamar más la atención a las chicas y por eso es un poco más complicado llegar a ellas".

Referente y convencida de la inteligencia artificial

La gerente de TM Digital sigue de cerca la evolución de la inteligencia artificial mucho antes de su boom a nivel social. Lo hace desde 2015 y tiene claro que "todavía nos tiene que sorprender muchísimo". Su convencimiento le ha llevado a apostar por ella en algunos procesos internos de su empresa, desde la que trata de divulgarla a otras empresas para "ayudarlas a seguir apostando por la digitalización". Su intención es que otros agentes pierdan el miedo a emplear con estas herramientas para apoyarse en ellas.

Fuentes sigue muy de cerca los acontecimientos recientes, como el impacto generado por la IA china Deep Seek. La especialista pone énfasis en no "olvidar que los datos es el petróleo del Siglo XXI". Asimismo, mira al futuro y a la posible llegada de la "superinteligencia artificial", que funcionará sin una necesidad de que alguien le esté guiando, según explica Claudia.

Su visión le he llevado también a ser una de las tres voces del podcast 'Tu genIA', que aporta sencillas "píldoras de 15 o 20 minutos" enfocadas a pymes y trabajadores que quieren dar sus primeros pasos para conocer mejor la inteligencia artificial. La granadina afirma que la tecnología "está transversalmente en todos los sectores", lo que crea un ambiente en el que este sector "es la base para poder crear proyectos". "Necesitamos muchas más mujeres en la tecnología. Que investiguen y que luego lo pongan en valor en sanidad, educación y otros ámbitos", concluye.