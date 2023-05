No es lo mismo 'una serie para toda la familia' que 'una serie sobre la vida familiar'. Son muchas las series con contenido dedicado a todos los públicos, pero si se piensa en esas series que entretienen a familias con historias sobre familias, el contenido se acota un poco más, ¿curioso, verdad? Este tipo de narrativas no se comercializó hasta 1949, con la comedia de la vida de una familia judía en Estados Unidos, Los Goldberg, siendo en España la más famosa, la familia de Los Serrano. Hoy, con motivo de la celebración de El Día Internacional de las Familias, es una buena oportunidad para destacar las cinco mejores series que retratan la vida familiar, como recordatorio de que aunque haya un día especial dedicado a ello, siempre hay que tener a la familia presente. Y, te sientas más o menos identificado con la familia de la pantalla, aprovecha las recomendaciones para invitar tus más allegados a casa y disfrutar de su compañía en un rato memorable.

Dinosaurios 1991-1994 (Disney +)

Esta comedia de situación que marcó a toda la generación joven de los años 90 y principios de los 2000, estaba protagonizada por ni más ni menos, dinosaurios antropomórficos. Y si bien hoy en día los dinosaurios siguen extintos y sin comportarse como los humanos, esta serie continúa siendo un icono en la cultura universal.

Dinosaurios, una serie en cuatro temporadas, relata la vida de la familia Sinclair. Ambientada en la prehistoria, cuando aún los continentes no estaban separados, esta serie parodia tanto la vida familiar como la sociedad estadounidense de la época. Los Sinclair pertenecen a la clase media, donde Earl, un padre de familia, trabaja como obrero derribando árboles para sustentar a su mujer Francine y a sus tres hijos, Robbie, Charlene y Peque. Esta comedia que no caduca, alegrará tanto el día de los más pequeños como el de los más mayores, ya que estos últimos podrán recordar con nostalgia los dibujos de su infancia y podrán hacer que los otros redescubran un contenido entretenido a la par que diverso.

El Príncipe de Bel-Air 1990-1996 (HBO Max)

En la misma época que la serie anterior, pero en la década correspondiente a su emisión, 0al oeste en Filadelfia crecía y vivía' El Príncipe de Bel-Air. Esta serie protagonizada por el exitoso Will Smith, el cual acababa de dar el salto al estrellato en el mundo de la música, llenó los corazones de miles de familias durante su emisión original y posteriores, en horarios secundarios de la televisión española. La serie trata sobre la vida del adolescente William Smith, protagonizado por el mismo Smith, que como dice al comienzo de su famosa canción, tuvo problemas con un chico de su barrio, lo que provocó que su madre lo mandara a vivir con su familia rica al barrio de Bel-Air. En seis temporadas, veremos como la vida de Will, con su tía Vivian, su marido e hijos, se convierte en una comedia que será imposible dejar de mirar. Además, para los más fanáticos de la serie, en 2020 hubo un documental llamado El príncipe de Bel-Air, el reencuentro, en el que los actores de la serie se reunieron para recordar el éxito de su familia televisiva. El baile de Carlton, las peleas de Will y su tío Phil, incluso un cameo de Donald Trump, son algunas de las escenas que hacen de esta mítica serie una apuesta clave.

Malcolm in the Middle 2000-2005 (Disney +)

Como no todo es color de rosa dentro de los núcleos familiares, Malcolm in the Middle y su familia 'disfuncional', tenían que estar en la lista para llenar de risas las casas de los espectadores. En siete temporadas que marcaron la infancia de toda la temprana generación Z, se conoce a una familia de seis integrantes en la que se sigue la vida de Malcolm, uno de los hijos de la familia el cual tiene un coeficiente intelectual propio de un superdotado. Esto le acarreará problemas en sus clases, ya que sus compañeros no se cansarán de meterse con él. Junto con Malcolm, cada miembro de la familia representa a un arquetipo específico. La madre es la autoritaria, el padre es el inmaduro, el hermano mayor es el exrebelde, y así hasta completar a todos los miembros de la familia. Esta es una serie que no dejará descontento a nadie que la vea, y que seguramente hará que alguno que otro se sienta identificado con los personajes, despertando alguna rencilla amigable entre los espectadores.

Cómo conocí a vuestra madre y su reboot 2005-2014 (Disney +)

Esta serie es sin duda la que gran parte del mundo conoce, ya que es el tipo de contenido que siempre ha estado puesto de fondo en la televisión. Ahora, solo disponible en el catálogo de Disney +, esta comedia sigue teniendo el mismo éxito que cuando se estrenó. Todo comienza cuando el padre protagonista comienza a contarle la historia a sus hijos de cómo conoció a su madre. A medida que él cuenta la historia, la serie va avanzando, de forma que los espectadores ven los recuerdos que estarían siendo relatados por su padre. Con una trama de amoríos entre amigos y la búsqueda por el amor verdadero, esta comedia provocará risas y probablemente generará preguntas o anécdotas entre la audiencia. Así que si piensas en elegir esta como tu serie para empezar el día de hoy, ve preparándote una buena serie de anécdotas (exageradas o no) para contarle a los más pequeños. Y si por un casual llegaran a cansarse de tus historietas o de las nueve temporadas que dura la serie, no hay problema, ya que en 2022 se estrenó una reinvención de la serie llamada Cómo conocí a tu padre, donde la trama es la misma pero contada desde la perspectiva de una madre.

This Is Us 2016-2022 (Prime Video)

Finalmente, con un contenido más actual cuya sexta y última temporada se estrenó el pasado 2022, llega la emotiva This Is Us, disponible en Prime Video. Siendo esta la única de la lista en no ser una comedia de situación, no por ello menos buena, la serie relata de igual manera la vida familiar y las conexiones particulares de varias personas que comparten la misma fecha de cumpleaños. La historia, se desarrolla mayoritariamente en el presente de la transmisión, pero se mezcla con otros saltos en el tiempo al pasado. Los protagonistas son un matrimonio que está a punto de tener trillizos. Junto con ellos, hay otros personajes como un actor de moda, una chica obsesionada con su imagen y un hombre que acaba de encontrar a su padre biológico, los cuales están todos conectados por un punto común. La serie mezcla elementos de drama y comedia de forma conjunta, siendo esto visible gracias a los personajes que lucharán por sus vidas a la vez que demostrarán lo importante que es el amor filial para resolver los problemas. ¿Te animas a descubrir los secretos de familia en familia?