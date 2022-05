El Día de la Cruz vuelve a llenar Granada de altares tras dos años de interrupción por la pandemia

Vuelven los bailes por granaínas o sevillanas, las salaíllas, las 'milnoh' en las barras o los altares con decoración típica de Granada. La capital recupera este martes su primera gran festividad popular, sin contar Semana Santa, con la celebración del Día de la Cruz tras dos años de interrupción por la pandemia.

Un total de 41 cruces ya adornan los rincones de los ocho distritos de la ciudad en una fiesta que, aunque oficialmente arranca a las 12:00 horas de este 3 de mayo, ya comenzaron a disfrutar los granadinos desde el lunes. Y es que el montaje de las cruces en las calles y plazas tenía que estar finalizado a las 16:00 horas de dicha jornada, a fin de que el jurado calificador pueda decidir cuáles son los ganadores de este año.

Tras la polémica de los últimos años, el Ayuntamiento ha buscado una solución salomónica al problema de las barras. Habrá, pero fuera del casco histórico cuando se trate de aquellas que ocupen la vía pública. Los patios de los colegios también podrán habilitarlas, y en todos los casos tendrán que estar desmontadas a las 22:00 horas. En total habrá 14.

Las Cruces 2022 arrancan oficialmente a las 12:00 horas en el patio del Ayuntamiento con la lectura del pregón oficial. La joven cantaora flamenca Alicia Morales tendrá el honor de dar el pistoletazo de salida a esta fiesta que, en esta ocasión, rinde homenaje al centenario del Concurso de Cante Jondo de 1922, temática en la que está inspirada la mítica cruz municipal de la Plaza del Carmen.

Alicia Morales es una de las voces actuales más personales del género y su trabajo ha sido galardonado con el premio Miguel Hernández. Además, es investigadora del cante de La Niña de los Peines.

Junto a la cruz municipal, habrá un total de 40 cruces tradicionales repartidas por todos los distritos de la ciudad inscritas en concurso. Serán seis en calles y plazas, once en patios, otras once cruces en escaparates y once cruces más en centros escolares.

Actividades en el Ayuntamiento y el Palacio de Congresos

También en la plaza del Ayuntamiento se desarrollarán desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 actuaciones de música tradicional y grupos de baile flamenco de toda la ciudad. Los primeros en desfilar serán los integrantes de la Escuela Municipal de Flamenco 'Reina Sofía' de Granada. Le seguirán el grupo de baile de la Asociación de Vecinos de Campo Verde, 'Fanitas' (14.40) y el Grupo Municipal de Bailes Regionales (16:15).

Más tarde, desde las 17:30 horas, pasarán por el escenario el Grupo de Baile de la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles, 'Mari Angustias Solera'; el de la Asociación de Vecinos Lancha del Genil, 'Pasión Flamenca' (18:40) y el de la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles, 'Sofía' (19:45). Antes de darle paso al de la Asociación de Vecinos Cervantes, 'María José' (20.50 horas).

Otro punto de interés estará en la explanada del Palacio de Congresos. Allí dará comienzo a partir de las 19:00 horas la gala 'Vente por Sevillanas' organizada entre el Ayuntamiento de Granada y Radiolé, "una gran fiesta a la que están invitados todos los granadinos" y que contará con las actuaciones de Paco Candela, Las Soles, Manuel Orta, Somos del Sur, Manuel Berraquero, Los del Guadalquivir, Pitu, Son de Huelva, Cristian Guerrero, Fran Rivera, Jairo Cuevas, Javi Fernández y Antonio Fernando acompañados por los bailaores de la Escuela de Mariquilla, dirigida por Tatiana Garrido.

Por último, la Banda Municipal de Música de Granada ofrecerá un concierto en la plaza de las Pasiegas con el que culminará la celebración del Día de la Cruz, que se desarrollará oficialmente desde las 12:00 hasta las 22:00 horas.

Cruces ganadoras y cuantía de los premios

Como cada año, el Ayuntamiento ha dado a conocer las cruces ganadoras por categorías. A saber: 'Calles y plazas', 'Patios', 'Escaparates' y 'Escolares'. La Asociación de Vecinos Parque Nueva Granada, Bar Placeta Resbaladero, CEIP Gómez Moreno y Asociación de Vecinos Bola de Oro han sido los ganadores respectivamente. La lista completa la puedes consultar aquí.

Respecto a la cuantía de los premios, el primero en las categorías de 'Calles y plazas' y 'Patios' asciende a 2.500 euros, con 1.800 para el segundo y 1.000 para el tercero. Además, en ambos casos las dos menciones especiales a la participación vecinal estarán dotadas con 500 euros.

Para los escaparates, el primer premio otorga a la cruz ganadora 1.400 euros, 1.000 para el segundo y 500 para el tercero, con una mención especial para personas mayores. La cruz que el jurado considere más especial en la categoría 'Escolar' recibirá 700 euros, 500 la segunda y 300 la tercera.

Horario marcado y amplio dispositivo policial

El Ayuntamiento especifica en el decreto que regula la normativa para el montaje de las cruces que tanto estas estructuras como las barras deberán estar completamente desinstaladas a las 24.00 horas del martes al miércoles. Eso incluye al mobiliario, estructuras y ornamentos, "debiendo quedar la vía pública expedita, limpia y en perfecto estado".

Para controlar que todo se desarrolla por los cauces de la normalidad habrá un dispositivo policial especial formado por 151 agentes de Policía Local y varios grupos de control en zonas de especial afluencia como el Albaicín, Plaza Nueva, Campo del Príncipe, Ganivet, Plaza de las Pasiegas y Plaza de la Universidad.

Además, los agentes controlarán la posible venta de alcohol a menores y habrá unidades de filtro especial por todo el perímetro del Albaicín para evitar el acceso de quien lleve bebidas alcohólicas, que serán 'requisadas' para evitar los botellones.

El dispositivo especial también contempla unidades de caballería para controlar el acceso a la ciudad de todo aquel que lo haga a caballo y unidades de respuesta inmediata.