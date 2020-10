Dos detenidos como presuntos autores de siete delitos de hurto en aparcamientos de supermercados

La Guardia Civil ha detenido a dos individuos de 55 y 48 años como presuntos autores de siete delitos de hurto en las zonas de estacionamiento de una conocida cadena de supermercados en distintos municipios y de un delito de estafa. Según relata la Benemérita en una nota de prensa, los arrestados estaban vigilantes, observaban a sus víctimas y aprovechaban mientras estas cargaban la compra en el maletero para robar dentro del vehículo.

Los robos comenzaron en agosto en Armilla (Granada), cuando una mujer denunció que le habían robado el bolso de su coche mientras cargaba la compra en el supermercado, y que en su bolso llevaba una tarjeta bancaria con la que los ladrones le habían hecho once cargos fraudulentos de no más de 20 euros para no tener que ingresar el PIN.

A partir de ahí se han dado hurtos en supermercados de las localidades granadinas de Atarfe, Armilla, Albolote, Maracena, La Zubia y Otura. Concretamente, han sido agentes de Atarfe los que descubrieron en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del supermercado el vehículo que conducían los detenidos y la identidad de ambos, ya que son conocidos delincuentes. En estas imágenes uno de los detenidos se hace pasar por turista, aborda a su víctima cuando está cargando la compra y le pide que le haga una fotografía. En ese momento, aprovecha el otro detenido para robarle el bolso del interior del coche.

El traspaso de información entre los puestos de la Guardia Civil del área metropolitana de Granada ha servido para que las diferentes patrullas en servicio supieran la matrícula de un turismo Opel de color rojo en el que viajaban habitualmente los sospechosos.

El 7 de octubre los detenidos cometieron dos hurtos, el primero en Otura y el segundo en La Zubia. Las patrullas que esa tarde estaban de servicio fueron alertadas u una de ellas localizó el vehículo y a los presuntos autores de los hurtos en los aparcamientos de un conocido centro comercial de la localidad de Pulianas. Ambos estaban buscando nuevas víctimas cuando los agentes los detuvieron. En el vehículo, la Guardia Civil recuperó un teléfono móvil y los efectos sustraídos al vecino de La Zubia.