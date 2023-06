Detenidos en Granada los dos presuntos autores del robo de una cadena que llevaba al cuello un joven

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a dos varones de 19 años, de nacionalidad marroquí en situación irregular en territorio español y sin antecedentes policiales, como presuntos autores del robo con violencia de una cadena y un colgante de oro que portaba su propietario, quien asió la cadena al notar el tirón y pudo recuperarla, aunque no el colgante.

El robo tuvo lugar de madrugada en una céntrica calle de la ciudad de Granada, donde la víctima, un joven de 20 años, se encontraba en compañía de varios amigos. Los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Uno de los detenidos supuestamente le colocó la mano por la zona de la nuca y comenzó a tocarle la cadena que llevaba al cuello junto con un colgante. Al percatarse de la intención de los jóvenes, el propietario de la joya le retiró la mano y accedió al interior de un local de ocio cercano.

Pasada casi una hora, el varón salió del pub junto con un amigo y los dos jóvenes volvieron a acercarse a él e inmediatamente le habrían propinado un fuerte tirón de la cadena arrancándosela. Si bien no llegaron a sustraerla, aunque sí la rompieron, ya que su propietario se llevó la mano al cuello y pudo sujetarla. No obstante, lo que no logró retener fue el colgante que también llevaba.

En ese momento emprendieron la persecución de ambos tironeros los cuales habían iniciado la huida a la carrera. En un momento dado, la víctima se encontró con una patrulla de la Policía Nacional que prestaba su servicio de prevención de la delincuencia en el lugar, así que, de inmediato les informaron de lo que acababa de acontecer, señalándoles a los ladrones.