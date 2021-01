Detenido un varón de 56 años como presunto autor de seis delitos por robo con fuerza en Granada

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un varón de 56 años con antecedentes policiales como presunto autor de al menos seis robos con fuerza, cuatro de ellos en comercios situados en el centro de la ciudad de los cuales uno es en grado de tentativa que se habrían perpetrado de madrugada en la zona centro de la ciudad, un robo en el interior de un vehículo y un robo de vehículo.

La detención se produjo gracias a una llamada realizada por el dueño de uno de los comercios el cual observó a dos individuos merodeando por la puerta donde se encuentra su establecimiento a través de las cámaras de seguridad que tiene instaladas en el mismo.

En el momento de la detención portaba numerosos efectos que le fueron intervenidos y que serían parte del botín de estos robos, la mayoría de los cuales ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios. Los agentes ya han identificado al segundo varón sobre quién realizan gestiones para su detención.

Captados por las cámaras de seguridad de un comercio

La detención se produjo de madrugada, gracias a la colaboración del propietario de una peluquería situada en el centro de Granada, quien realizó una llamada al CIMACC-091 en la que informaba que, a través de las cámaras de seguridad situadas en su establecimiento, estaba viendo a dos personas merodeando por la puerta de su comercio.

Los agentes desplazados de inmediato al lugar observaron que el local no había sufrido ningún daño y continuaba cerrado, pero también como un varón se introducía corriendo en el interior de un portal situado en las inmediaciones.

Una vez que localizaron a este individuo observaron que tenía dos mochilas que guardaban multitud de objetos, entre ellos dos teléfonos móviles, numerosas tarjetas de telefonía móvil, varios productos de cosmética, herramientas, una cámara de fotos, componentes informáticos y otros efectos. Algunos de estos efectos provenían de otro establecimiento cercano cuyos sistemas de seguridad habían sido violentados esa misma noche.

Presunto autor de tres robos más en comercios de la zona centro

Los investigadores ya habían iniciado las gestiones por otros robos con fuerza cometidos de madrugada en la misma zona, que habían sido denunciados recientemente, cuando comprobaron que parte de los objetos incautados al detenido pertenecían a los propietarios de estos comercios.

Con esta detención los agentes han esclarecido un total de cuatro robos en comercios, un robo en el interior de un vehículo y un robo de un vehículo. En relación con el otro individuo que no fue localizado in situ ya ha sido identificado y se está a la espera de su detención, no descartándose con ella el esclarecimiento de otros robos que se investigan. El arrestado ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.