Detenido por transportar 134 kilos de marihuana envasada al vacío en Gor

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de treinta y siete años de edad, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas al descubrir que transportaba en un vehículo 134 kilos de marihuana.

Sobre las 18:00 horas del pasado día 28, agentes de la Guardia Civil de Guadix que se encontraban desarrollando un dispositivo operativo de seguridad ciudadana que tenía por objeto prevenir la comisión de actos delictivos en su área de responsabilidad, cuando salían de la barriada de Hernán Valle y se incorporaban a la autovía A92N para continuar con el servicio preventivo, deciden dar al alto a una furgoneta que se aproximaba desde Granada en dirección a Murcia.

Pero el conductor de la furgoneta no atiende a la orden que los guardias civiles le habían dado y prosigue la marcha a gran velocidad. La patrulla de la Guardia Civil comienza entonces el seguimiento de la furgoneta y unos kilómetros después, ya en término municipal de Gor, logra adelantarla y obligarla a detenerse.

El conductor de la furgoneta no da a los guardias civiles una versión coherente del motivo de su prisa, alega además que no se había percatado de la presencia de los agentes y mucho menos de que le hubiesen dado el alto. Además, también se mostraba errático en las explicaciones sobre el contenido de lo que transportaba, en teoría paquetería de la que no disponía de ningún tipo de documentación, por lo que los agentes le piden que les abra el portón para comprobar la carga.

En ese momento los guardias civiles observan que en el interior del furgón hay dos palets envueltos en plástico negro que ocultaba una gran cantidad de cajas de cartón desprovistas de cualquier indicio sobre cuál era su contenido. Pero estos salen inmediatamente de dudas cuando al abrir una de las cajas comprueban que contienen un total de 118 bolsas de cogollos de marihuana envasados al vacío que arrojaron un peso total de 134 kilos.

El detenido junto con el vehículo y la droga fueron trasladados al Puesto de la Guardia Civil de Guadix para la instrucción de las diligencias por la presunta comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. En la mañana del día de hoy será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Nº1 de Guadix. Esta operación se enmarca dentro del esfuerzo que la 4ª Zona de la Guardia Civil está desarrollando en el Campo de Gibraltar y su zona de influencia contra el narcotráfico.