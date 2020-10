Detenido un individuo por conducir de manera temeraria una motocicleta robada

La Guardia Civil ha detenido a un individuo de 26 años de edad, con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de receptación de un vehículo robado y de dos delitos contra la seguridad vial por conducir un vehículo con pérdida de vigencia del permiso de conducir al haber perdido todos los puntos y por conducir de manera temeraria.

Una patrulla de la Guardia Civil de Maracena prestaba servicio de seguridad ciudadana en la localidad de Víznar cuando los agentes vieron llegar una motocicleta a gran velocidad e intentaron interceptarla, pero el conductor no sólo no paró, sino que huyó acelerando aún más, poniendo en peligro a los vecinos que a esa hora de la mañana caminaban por la calle. La patrulla salió tras el motorista fugado y éste, al no conocer el pueblo, se metió en una calle sin salida, se quedó bloqueado y allí los agentes pudieron interceptarlo.

El joven detenido no sólo trataba de huir porque su permiso de conducir había perdido la vigencia porque había perdido todos los puntos; la Guardia Civil comprobó que también lo hacía porque la motocicleta que conducía, de motocross y sin matrícula, había sido robada de un taller del municipio de Ogíjares el pasado mes de septiembre.

La Guardia Civil, que en un primer momento iba a investigar al joven por un delito de conducción temeraria, acabó deteniéndolo por un concurso de delitos al sumarle el conducir sin carné y la receptación de un vehículo robado, y

lo trasladaron hasta las dependencias del puesto de Maracena para instruir diligencias.

La Guardia Civil ha devuelto ya la motocicleta recuperada a su legítimo propietario.