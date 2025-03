Detenido en Granada tras asaltar a un menor y obligarle a entregar dinero sacado de un cajero

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a un varón de 22 años, al cual le constan numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de detención ilegal y otro de robo con violencia e intimidación. El individuo habría abordado a un menor intimidándole con una supuesta arma blanca, obligándole a viajar con él en el metro hasta un cajero donde, nuevamente, amenazó al menor para apoderarse de 60 euros que la víctima tuvo que extraer del mismo. El presunto autor ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar en una parada de metro ubicada en las inmediaciones de la Estación de Autobuses de Granada sobre las cinco de la tarde. Fue en ese momento cuando un menor, que se encontraba en dicha parada, fue abordado por un varón que le invitó a acompañarle hasta la entrada de la estación. Una vez allí, el presunto autor amenazó al menor con causarle lesiones con una supuesta arma blanca que portaría en un bolsillo si no le entregaba 60 euros que debería de sacar de un cajero ubicado en la propia estación. No obstante, el menor no pudo completar la operación y obtener el dinero solicitado. Ante este hecho, el asaltante obligó al menor a acompañarle en un viaje en metro hasta otro cajero de la misma entidad bancaria ubicado en La Caleta, coartando así su libertad de movimientos. Una vez allí, el menor intimidado pudo completar la operación y extraer 60 euros, los cuales tuvo que entregar a este individuo.

La investigación policial, llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Urbana del distrito Norte contando con la colaboración del Grupo de la Brigada Móvil y de un vigilante de la Estación de Autobuses, consiguió identificar y posteriormente detener al presunto autor de este robo y detención ilegal, un varón de nacionalidad española y 22 años que cuenta con cinco detenciones previas a estos hechos.