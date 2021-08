Agentes de la Policía Nacional han detenido en Motril a una mujer de nacionalidad croata y 18 años de edad, sin antecedentes policiales en nuestro país, como presunta autora de un robo con fuerza en un domicilio tras haber sido sorprendida por el titular de una vivienda en el interior de la misma y en compañía de otras dos mujeres que huyeron del lugar. A la presunta autora se le intervino un anillo de oro de procedencia desconocida. Dicha persona ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial.

Sorprendidas en el interior de la vivienda

Las tres mujeres que integraban el grupo fueron sorprendidas in fraganti por el titular del inmueble cuando se encontraban en el interior del mismo rebuscando y revolviendo las habitaciones. Al darse cuenta de la presencia del morador las tres iniciaron la huida, siendo perseguidas por la víctima. Finalmente sólo una de ellas pudo ser interceptada y retenida hasta la llegada de una dotación policial, siendo detenida y trasladada hasta las dependencias policiales.

La víctima presentó denuncia por estos hechos, manifestando que la puerta del domicilio no estaba forzada y que había salido del domicilio creyendo haber cerrado la puerta únicamente con el resbalón. Así mismo declaró que echaba en falta varias joyas, un reloj de muñeca de alta gama y su alianza de oro. Ninguno de estos objetos fue encontrado en poder de la detenida, salvo un anillo de oro, guardado en el interior de un bolso que portaba, de procedencia desconocida y que no pertenecía al denunciante.

La detenida ya ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, mientras que se continúan las investigaciones para identificar y detener al resto de participantes en estos hechos.

Para evitar los robos en vivienda la Policía aconseja

Si nos ausentamos del domicilio deberíamos tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Compruebe que puertas y ventanas estén bien cerradas. Las puertas deben quedar cerradas girando la llave, no solo con el resbalón.

2. No deje objetos de valor ni dinero, y si no hay más remedio, manténgalo en lugar seguro. Existen entidades de crédito que se hacen cargo de estos objetos durante sus vacaciones.

3. Haga una relación detallada de los objetos de valor, joyas, aparatos audiovisuales, ordenadores, etc., con sus números de serie o inscripciones, para dificultar su posterior venta y facilitar su identificación y devolución, en caso de ser recuperados.

4. Instalar reloj programable que encienda y apague la luz, la radio o televisión, en diferentes horarios, simulando la estancia en domicilio.

5. No divulgue su ausencia.

6. No deje señales visibles de que su vivienda está desocupada. No baje totalmente las persianas.

7. En la medida de lo posible, instale una buena puerta de seguridad, un cerrojo, una mirilla de ángulo abierto y una alarma.

8. Asegure las ventanas de los sótanos con rejas.

9. Ilumine la entrada, el porche y los patios delanteros o traseros.

10. Si ve gente extraña en el portal o merodeando en su calle avise a la Policía.

11. Si ve la puerta de su domicilio abierta o una ventana rota, no entre, llame inmediatamente a la Policía desde el teléfono móvil, desde la casa de un vecino o desde un teléfono público. No toque nada del interior para evitar destruir pruebas.

12. Si pierde, le sustraen las llaves o acaba de mudarse a una casa o piso, cambie los bombines de las puertas.