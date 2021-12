Detectan una nueva variante de coronavirus similar a Ómicron

Apenas unos pocos días después de la aparición de la variante Ómicron, los científicos han detectado una nueva versión conocida como BA.2. Esta nueva mutación parece ser más difícil de rastrear debido a su genética similar a Ómicron. Ha podido identificarse en Sudáfrica, Australia y Canadá, aunque se desconocen datos exactos sobre su propagación real.

Su progenitor BA.1 no posee la mutación que permite identificar a los infectados mediante PCR. De acuerdo con las declaraciones del director del Instituto de Genética del University College de Londres en el diario The Guardian, François Balloux, “BA.1 y BA.2 están bastante diferenciados genéticamente”, pero muchos investigadores han comenzado a denominarlo como el “sigiloso” debido a su complejo rastreo.

Según el diario británico, esta nueva variante puede ser detectada por los métodos utilizados frente el Covid-19, a pesar de que aún no se han registrado positivos mediante los sistemas de PCR o test de antígenos.

Sin embargo, Vinod Scaria, biólogo del Instituto CSIR de Genómica y Biología Integrativa, afirma que "no hay nada que temer todavía". Incluso Emma Hodcroft, genetista evolutiva de la Universidad de Basilea, ha recalcado la eficacia de la PCR hasta en nuevas variantes.

🧨NO! There is no new variant that isn't detectable by PCR😤

The a new set of sequences, closely related to #Omicron has been detected & we *absolutely can* detect cases with PCR. What we can't tell as easily is /that they are Omicron or Omicron-like/.https://t.co/5bCKxdv8vF

— Dr Emma Hodcroft (@firefoxx66) December 7, 2021