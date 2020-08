Destrozan los postes y el suelo del Mirador de la Sierra de Lújar, en Órgiva

La provincia de Granada alberga rincones espectaculares desde donde contemplar sus múltiples e impresionantes postales. Esto es posible gracias a la presencia en un radio relativamente corto de un patrimonio envidiable, el Mar Mediterráneo y una orografía sin igual coronada por Sierra Nevada, pero trufada de macizos y reservas naturales.

Es el caso de la Sierra de Lújar, en Órgiva, uno de esos parajes donde el visitante puede desconectar del mundo para entrar en contacto con la naturaleza. Desgraciadamente, no todo el mundo entiende la importancia de preservar su belleza intacta, tal y como ha puesto de manifiesto en Twitter el usuario Eduardo Márquez.

Desde su cuenta oficial en la red del pájaro azul, este ciudadano ha denunciado destrozos en el mirador situado en este enclave alpujarreño limítrofe con la sorprendente comarca de la Contraviesa. Las imágenes compartidas demuestran el nivel de deshumanización de algunos, llegando a destrozar los postes que sirven de barrera para los visitantes y arrancando de cuajo la piedra de la que se compone el suelo.

Mirad lo que me he encontrado esta tarde; estoy indignado… Destrozado el mirador Sierra de Lújar; qué impresentables, arrancados de cuajo los postes del mirador… Autoridades públicas que correspondan, tomen cartas en el asunto y que pagen los culpables. Compartir y denunciar. pic.twitter.com/MxAPoijjTC — Eduardo (@edumarquezfe) August 17, 2020

Nunca es mal momento para recordar que la conservación del patrimonio arquitectónico y natural es cosa de todos.