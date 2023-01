La desgracia ajena mantiene vivo al Covirán Granada

Suelen decir los entrenadores, jugadores y todo aquel ligado al mundo del deporte que la clasificación no se mira hasta el final de la temporada. Lo que hagan los otros equipos no importa hasta que llegue el momento decisivo, solo hay que centrarse en uno mismo. Sin embargo, la realidad es demasiado distinta. Desde que comenzase la dichosa mala racha de Covirán Granada, siempre hay un ojo puesto en vigilar desde la distancia lo que hacen los equipos de la zona baja, una parte de la tabla que, por suerte, aun no se ha movido.

Si Covirán Granada acumula diez partidos consecutivos sin ganar, la situación de equipos como Betis, Fuenlabrada y Manresa tampoco es excesivamente mejor en estas últimas semanas. Comenzando por el plantel bético, los de Luis Casimiro han vencido en dos de los últimos diez encuentros disputados, siendo la victorias ante Gran Canaria y ante el propio conjunto rojinegro. Por parte del Baxi Manresa, su balance de un triunfo y nueve derrotas también los coloca en situación de riesgo y sin aparente síntoma de mejora. La mayor crisis del momento se cierne sobre Carplus Fuenlabrada que acumula once derrotas consecutivas.

Los cinco triunfos de los granadinos en las primeras ocho jornadas los mantienen en una posición "muy buena, aunque no definitiva", como expresaba Pablo Pin en la rueda de prensa concedida este pasado lunes. La distancia de dos victorias con Betis, Fuenlabrada y Manresa permite al Covirán respirar tranquilo y afrontar su "crisis" desde un plano más optimista. Aun así hay una lado algo más negativo y es que de los equipos de la zona baja, incluyendo en este caso a Casademont Zaragoza, los rojinegros solo vencieron en la primera vuelta al plantel de Óscar Quintana.

Con estos precedentes, el duelo de este domingo ante los madrileños se convierte en una oportunidad de oro para avanzar hacia la permanencia. Vencer a Fuenlabrada supondría dar un gran golpe a un rival directo por la salvación, hundirlo un poco más en la zona de descenso, acabar con la mala racha y, lo más importante de todo, ganar el average. Hay que recordar que Covirán Granada ganó su primer partido en la ACB ante los madrileños por 81 a 83. Dos puntos de diferencia que, de ampliarlos, en un futuro pueden suponer la salvación.

"Fuenlabrada tiene más urgencias que nosotros. Si ganamos, no estaría todo hecho, pero sería un gran paso. No puede cundir la negatividad por lo que pasó ante Breogán. Debemos pensar en que pasa si lo ganamos más que en qué pasará si perderemos. Para ellos es más importante este partido. Ahora nos toca a nosotros y estoy seguro de que el equipo dará el nivel", aseguraba Pablo Pin en rueda de prensa.

La Jornada 19 de la Liga Endesa dejará, además, los enfrentamientos entre Real Betis-UCAM Murcia, Joventut Badalona-Baxi Manresa y Baskonia-Casademont Zaragoza. Tres duelos que, de producirse lo a priori esperable, conllevaría las derrotas de Betis, Manresa y Zaragoza, un resultado que, sumado a la posible victoria de Covirán Granada ante Fuenlabrada permitiría a los rojinegros aventajar a los tres de abajo con tres victorias de diferencia y a los de Porfi Fisac con dos. Todo esto antes de medirse los granadinos a Bilbao Basket en la jornada 20, una semana que llevará a los béticos a recibir al Joventut, a Manresa a visitar a Lenovo Tenerife y que dejará otro duelo vital entre Fuenlabrada y Zaragoza.

El regreso de Luke Maye continúa entre interrogantes

El partido del domingo es una final anticipada, de eso no cabe duda. El Covirán Granada debe ganar sí o sí, pero para lograrlo aun se encuentra a la espera de saber si podrá contar con su hijo pródigo. La pasada semana, Pablo Pin descartaba casi por completo la presencia de Luke Maye en el duelo ante Fuenlabrada, pero la esperanza de verlo nuevamente sobre el parqué se mantiene.

El ala-pívot pisó pista este pasado lunes para realizar un entrenamiento leve junto a los canteranos. Tal y como explicó el técnico rojinegro, "ahora mismo está haciendo ejercicios sin oposición, sin demasiado desplazamiento. Todo dependerá de las sensaciones a lo largo de la semana". Aunque Pin aseguraba que va a ser difícil ver a Maye jugar el domingo, la esperanza se deposita en las "sensaciones" del jugador, por lo que la puerta a su regreso está medio entornada.

"Si está para jugar no podemos esperar que meta 30 puntos en el partido, veremos como va avanzando". La presión sobre el estadounidense en caso de regresar es mínima, no se espera que salve el partido ni que sea el máximo anotador, pero seguro que su presencia en la pista aportará, por lo menos, algo de ilusión y alegría, dos sensaciones que el Covirán necesita recuperar lo antes posible.